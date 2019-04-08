Юбилейный концерт Пугачевой всплыл в Сети

Совсем скоро, 15 апреля, свой юбилей отметит легендарная исполнительница Алла Пугачева. В честь круглой даты Примадонна готовит грандиозное шоу, видео с репетиции которого появилось в Сети.

Десять лет назад Алла Пугачева давала свой последний концерт. Тогда все были убеждены, что это последнее шоу Примадонны. Но нет! В честь 70-летия артистка решила порадовать своих многочисленных поклонников, организовав новое шоу. Правда, вскоре после этой сенсационной новости вокруг него разгорелось несколько скандалов.

В частности, когда только начали продавать билеты, они разошлись как горячие пирожки. Дело в том, что многие из них купили перекупщики, и теперь требуют за заветную бумажку до полумиллиона рублей. Самое интересное, что и на такие билеты находятся желающие. Юбилейный концерт запланирован на 17 апреля.

Однако уже сейчас в Сети появились видео, снятые во время репетиций шоу. Судя по записям, фанатов ожидает настоящий спектакль: так, на одном из фрагментов можно заметить декорации в виде барной стойки, а рядом несколько столов и стульев. Также по периметру сцены расположились бутафорские фонари и множество софитов. Сама же Алла Пугачева старательно пританцовывала, подпевая фонограмме.

На одной из репетиций побывал и известный музыкальный критик Артур Гаспарян. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он опубликовал фотографию, на которой запечатлел себя с Аллой Пугачевой. Судя по снимку, для юбилейного концерта Примадонна обновила прическу: подкрасилась, выпрямила волосы и сделала челку.

"Побывать на репетиции у АЛЛЫ, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то итак не сомневался👌. Царский подарок!" – поделился впечатлениями эксперт.