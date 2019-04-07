Поющий дифирамбы Малахов жестко подставил Зеленского
В студии собрались знакомые и друзья возможно будущего президента Украины, чтобы рассказать о его творческом пути на политический олимп. "Как КВНщик дошел до таких высот и собрал 30% в первом туре?" – рассуждал Андрей Малахов.
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин, актер Валерий Баринов, режиссер Юрий Грымов, журналист Отар Кушанашвили, артистки Алика Смехова, Елена Борщева и Елена Кондулайнен вспомнили самые приятные события так или иначе связанные с Владимиром Зеленским. В эфире демонстрировали отрывки из интервью кандидата в президенты Украины, фрагменты фильмов, в которых тот принимал участие.
Меж тем у зрителей шоу Андрея Малахова вызвало неоднозначную реакцию. Многие отмечали, что гости, собравшиеся в эфире, были неинтересны и не ориентировались в повестке.
"Зеленский рвет все шаблоны и идет вперед. В России хоть тут кондидата можно обсудить, своих то нет))) К чему там Борщева, непонятно, абсолютно не смешная и не интересная. Тоже самое можно сказать о Кандулайнен. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что за нафталин собрали?! Кто эти люди? Почему грымов?!", – писали интернет-обыватели на официальном канале программы на YouTube.
Некоторые выражали мнение, что Андрею Малахову заплатили за продвижение кандидатуры комика. Другие, наоборот, отмечали, что телеведущий подложил баллотирующемуся комику свинью, выставив его не в лучшем свете.
"Интересно что Малахов,и вся эта компания будет говорить после выборов.Баринов прав.И наверное Малахов своей передачей оказал медвежью услугу Зеленскому.", Что-то очень странно. Малахову дали указивку петь Зеленскому дифирамбы. Очень-очень все это странно...", "ох Малахов насмешил.... а политику России слабо так обсудить? а ?", "Малахов? Серьезно? Пипец они нашли тему. А чего проблемы РФ не обсуждаете?", "Я пришел к выводу о том, что 60 минут может смело вести Малахов", - распекали Андрея Малахова пользователи Сети.
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