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Малахов раскрыл тайну Собчак

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Ксении Собчак нужен канал на YouTube для того, чтобы напоминать о себе аудитории. Если журналистку вернуть на телевидение, она сразу забросит свою программу на интернет-канале. 
прочитано 535 раз

Ксения Собчак сейчас лишена выхода на большой экран. Телеведущая вынуждена была завести себе программу на YouTube, чтобы не терять связь с аудиторией, уверен Андрей Малахов.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Просто ее нет в телевизоре, а надо напоминать о себе: "Ребята, я тут! Я жива, развелась, посмотрите, что я сделала с Настей Волочковой!". Так что YouTube – это альтернативная форма вещания", – рассуждает телеведущий.

А вот поклонники Андрея Малахова смотрят телевизор, он работает именно с этой аудиторией. Канал в Сети телеведущему не нужен. Та же Ксения Собчак, если вернуть ее на Первый канал и дать вести какую-нибудь программу, сразу забудет об интернет-вещании, уверен Малахов.

По словам телеведущего, все звезды шоу-бизнеса являются заложниками своего образа. Тот же Сергей Лазарев может спокойно петь песни на английском языке. Но он понимает, что его основная аудитория в России, здесь поклонники приносят ему успех и деньги – и поет на русском. Что же касается образа самого Малахова на экране, то он давно устоялся, и менять его ведущий не собирается – поклонники не поймут.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

По словам телеведущего, Ксении Собчак "обещали что-то на Первом канале". Андрей Малахов намекнул: не исключен вариант, при котором Собчак появится в недалеком будущем в телевизоре, пишет Teleprogramma.pro.

Автор: Андрей Евлампиев31 марта 2019, 17:57
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Тьфу ты.....о ком то "добром" бы написали.....
Ответить
Тьфу ты.....о ком то "добром" бы написали.....
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