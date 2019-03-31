Малахов раскрыл тайну Собчак
Ксения Собчак сейчас лишена выхода на большой экран. Телеведущая вынуждена была завести себе программу на YouTube, чтобы не терять связь с аудиторией, уверен Андрей Малахов.
"Просто ее нет в телевизоре, а надо напоминать о себе: "Ребята, я тут! Я жива, развелась, посмотрите, что я сделала с Настей Волочковой!". Так что YouTube – это альтернативная форма вещания", – рассуждает телеведущий.
А вот поклонники Андрея Малахова смотрят телевизор, он работает именно с этой аудиторией. Канал в Сети телеведущему не нужен. Та же Ксения Собчак, если вернуть ее на Первый канал и дать вести какую-нибудь программу, сразу забудет об интернет-вещании, уверен Малахов.
По словам телеведущего, все звезды шоу-бизнеса являются заложниками своего образа. Тот же Сергей Лазарев может спокойно петь песни на английском языке. Но он понимает, что его основная аудитория в России, здесь поклонники приносят ему успех и деньги – и поет на русском. Что же касается образа самого Малахова на экране, то он давно устоялся, и менять его ведущий не собирается – поклонники не поймут.
По словам телеведущего, Ксении Собчак "обещали что-то на Первом канале". Андрей Малахов намекнул: не исключен вариант, при котором Собчак появится в недалеком будущем в телевизоре, пишет Teleprogramma.pro.
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