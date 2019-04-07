"Рюмку водки перед выступлением": Салтыкова рассказала о своей слабости
Секс-символ 90-х певица Ирина Салтыкова призналась, что после своего успеха боялась выходить на сцену и для храбрости выпивала стопку водки. Без такой процедуры, по ее словам, не обходилось в начале ее карьеры ни одну выступление.
"Я переживала и выпивала рюмку перед выступлением. Становилось легче, и это никак не мешало работе, наоборот, помогало снять стресс", – вспоминает Ирина.
По ее словам, однажды она выступала с Татьяной Булановой и поинтересовалась у нее, делает ли коллега также. Буланова ответила, что первые два года гастролей практиковала такой способ снятия стресса, но потом мама запретила ей пить. "Смотри, алкоголиком станешь", – предостерегла Буланову мать.
Салтыкова признается, что ее тоже мучал вопрос – как бросить приобретенную привычку, ведь к алкоголю она, благодаря своему мужу Виктору Салтыкову, испытывала настоящее отвращение. Певица долго боролась с алкоголизмом супруга, но несмотря на все усилия, Виктор так пить и не бросил, и Ирина Салтыкова ушла от него.
"Когда была молода, то мы пили не пойми что. Думаю, если я сейчас выпью такое, то сразу умру. Могу позволить себе два бокала хорошего красного вина, а вот коньяк, виски и водка мне не нравятся", – признается певица в беседе со StarHit .
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