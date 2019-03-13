Салтыкова вышла из себя из-за скандальных съемок фильма "Брат-3"

Известие о съемках фильма "Брат-3", инициатором которых стал шоумен Стас Барецкий, наделали много шума. Идея о продолжении культовой дилогии получила шквал критики. Теперь о съемках высказалась и причастная к кинофраншизе певица Ирина Салтыкова.



Певица и актриса Ирина Салтыкова, которая принимала участие в фильме "Брат-2", резко раскритиковала возможное продолжение киноленты. По мнению Салтыковой, "Брат-3" – это неуважение, бред и тупость.

"Клоунов хватает в этой жизни, чего удивляться. Я считаю, что это оскорбление вообще, я считаю, что это оскорбление и неуважение к режиссеру в первую очередь, а второе: фильма "Брат-3" не может быть никак физически, когда нет того же самого режиссера в живых и нет главного героя", – заявила певица изданию Life.ru. Более того, авторов третьего "Брата" Салтыкова назвала бессовестными.

Ранее стало известно, что новость о съемках ленты "Брат-3" возмутила многих артистов. Вдова российского актера также поспешила прокомментировать известие о грядущем фильме.

Корреспонденты связались с женщиной, чтобы узнать, что она думает о новой ленте Стаса Барецкого. Вдова Сергея Бодрова заявила, что ничего не знает об этом кинопроекте и не будет тратить время на такой "бред из интернета".