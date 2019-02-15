Салтыкова привезла в Кремль на смотрины незамужнюю дочку

О том, что у Ирины Салтыковой есть дочь Алиса, многие слышали, но мало кто ее видел. Говорили, что девушка училась во Франции и Швейцарии, жила в Великобритании. Но, судя по всему, родные палестины ей милее – звездная наследница вернулась в Москву. На концерте канала МУЗ-ТВ по случаю Дня всех влюбленных в Кремле она была в числе выступавших. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с молодой певицей.

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