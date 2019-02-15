Салтыкова привезла в Кремль на смотрины незамужнюю дочку
Незамужней Алисе Салтыковой на главной сцене страны устроили настоящие смотрины. Оценивали не столько ее вокал и пластику, сколько внешние данные и интеллект.
"Меня всю жизнь преследовало то обстоятельство, что постоянно сравнивают с мамой, – призналась 31-летняя Алиса в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – В какой-то момент поняла, что бежать от своих корней, как я это делала на протяжении последних 15 лет, невозможно. Надо смириться и прикусить свой язык".
В юности она по инициативе матери записала песню. "Совсем не хотела продолжения. Пыталась скрыться от громких имен родителей, от их известности. Мне хотелось быть в тени, – рассказала Алиса. – Я даже долго скрывала, кто моя мать". Именно поэтому она решила в свое время покинуть Россию.
За границей девушка получила два образования – вокальное и театральное. Под псевдонимами Alyssa Salt и Талита выступала на частных мероприятиях, в клубах Лондона, писала стихи, прозу, музыку. И вдруг поняла, что хотела чего-то иного. Было решено попробовать сделать карьеру на родине.
"Просто подвернулся хороший шанс сделать проект в России. Глупо было бы им не воспользоваться, – пояснила Алиса. – Сегодня с мамой Ириной Салтыковой мы работаем совместно, поделив, что называется, сферы ответственности".
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