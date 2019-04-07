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"Не хранил ей верность": Пугачевой нанесли серьезный удар

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Браку Примадонны с режиссером Александром Стефановичем с самого начала не суждено было продлиться долго. Истинную причину разрыва супругов раскрыла таролог Сюзанна Андреевна.
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В одном из интервью режиссер вспоминал, как познакомился с Аллой Пугачевой. Их свел поэт-песенник Леонид Дербенев. Александр Стефанович рассказал, что увидел перед собой "стройную, рыжую, губастую, конопатую девочку, которая сразу же стала тянуть одеяло на себя".

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Ясновидящая Сюзанна Андреевна отметила, что уже в эти словах была заложена одна из причин их развода. По мнению таролога, между влюбленными шла постоянная борьба за лидерство. Каждый старался тянуть одеяло на себя. "Между ними не было баланса. Было много страсти, море амбиций и эгоизма к собственной персоне", – заявила она в интервью корреспонденту "Дни.ру".

Супруги не были готовы идти на компромисс ради отношений, так как они оба сильными личностями и обладали лидерскими качествами. Кроме того, Александр Стефанович был неверен своей жене. Таролог подтвердила, что это стало "весомой причиной развода".

Напомним, что Алла Пугачева вышла замуж за кинорежиссера в 1977 году. Они оформили развод спустя три года.

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Публикация от Сюзанна Андреевна Маг,таролог (@gadanie_online_syuzanna)

Накануне юбилея исполнительницы юморист Максим Галкин дал откровенное интервью о супруге. Куда бы ни пришла звезда, она становится главным объектом внимания. Несмотря на лидерские качества Алла Пугачева уступает место артисту, когда дело касается семьи. "Когда к нам приходят гости, она всегда сажает меня во главу стола и всегда подчеркивает, что я хозяин дома", – заключил он.

Автор: Полина Крылова7 апреля 2019, 01:19
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Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

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