"Она – царица": Галкин признался в доминировании Пугачевой
Несколько дней назад артист стал гостем программы "Он и она" на канале "ТВ Центр", в которой рассказал о знаменитой супруге. По его словам, куда бы ни пришла Алла Пугачева, она мгновенно становится главным объектом внимания. Максим Галкин признался, что такой повышенный интерес к певице ему очень нравится.
"Я испытывал кайф от того, что могу куда-то прийти вместе с Аллой, и я отхожу на задний план, потому что Алла входит – и она царица этого пространства. Меня это устраивает", – поделился юморист.
На вопрос ведущей о том, кто в их семье главный, Максим Галкин не смог ответить однозначно. "Она, наверное... Вот стал уже сомневаться. С умной женщиной ведь не поймешь! Когда к нам приходят гости, Алла всегда сажает меня во главу стола и всегда подчеркивает, что я хозяин дома…", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".
Юморист отметил, что практически никогда не ссорится с Примадонной. Последняя их размолвка произошла много лет назад. "У нас была одна ссора в году 2002-м, может быть. Такая ссора, что типа полдня не разговаривали. Ну, может, еще одна…", – заявил Максим Галкин. Он добавил, что всегда первым просит прощения у любимой жены.
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