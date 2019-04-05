Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 апреля 2019 года
Кравец удивила рассказом о запахе Пугачевой
Главная светская львица Москвы Алена Кравец на этот счет не переживает – ее подарок уже готов. Примадонне она преподнесет дорогой именной аромат, созданный специально для нее с фантазией и любовью!
"Лучшие французские парфюмеры, оригинальный флакон, неповторимый дизайн – уверена, что Алла Борисовна оценит задумку, – заявила Алена. – Я долго расспрашивала ее окружение, какой аромат подошел бы певице, чем она обычно пользуется. В итоге родился удивительный, немного странный запах: эффектный, легкий, свежий, почти невесомый флюид, искрящийся и немного романтичный после раскрытия".
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