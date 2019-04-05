Собчак выложила доказательства вранья Волочковой
У себя в Instagram Ксения Собчак выложила несколько видео, сделанных во время работы над новым выпуском ее шоу "Осторожно, Собчак!", главной героиней которого стала ее "заклятая подружка" Анастасия Волочкова. На записи дамы в купальниках сидят в бане и, следуя советам оператора, стараются предстать в более выигрышном виде.
"Я выкладываю рабочие материалы выпуска #ОсторожноСобчак с Анастасией Волочковой в ответ на лживые обвинения. Героиня этого фильма, как и все герои моих интервью, всегда в курсе происходящего на съемках, а все обстоятельства съемок заранее согласованы. Более никаких дискуссий на эту тему я поддерживать не собираюсь", – резко высказалась по поводу поднявшегося скандала Ксения Собчак.
Все началось с того, что после выхода в эфир шоу Анастасия Волочкова обвинила телеведущую в обмане. "Люди, ну как же так...😔 Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе. А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость", – пожаловалась балерина в той же соцсети.
"Ну ладно, грудь мою общупала, чтобы убедиться в ее естестве, но когда камеру скрытую поставила в бане и скрытый микрофон, мне уже было не по себе..😔 Но когда без моего ведома Собчак залезла в мою спальню и лазила по шкафам и тумбочкам!! 😝 В поисках следов моего любимого, но кроме топора ничего не нашла... И не стеснялась признаться в своей программе, что она так сделала и рылась в вещах... Шок. Просто ФУ!!!😝" – высказалась Анастасия Волочкова.
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