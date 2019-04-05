Собчак выложила доказательства вранья Волочковой

После выхода интервью Ксении Собчак и Анастасии Волочковой разразился скандал. Балерина обвинила телеведущую в обмане: якобы она не знала о скрытых камерах, установленных в бане. На это последовал дерзкий ответ гламурной блондинки – она предоставила доказательства того, что с артисткой был договор.

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