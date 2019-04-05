Родные делят шикарную квартиру Данелии
"Самым веселым образом Чистые пруды мелькнули в фильме "Мимино" – мелькнули в пятисекундном кадре и, кажется, просто на память и удачу: Георгий Данелия живет в ста метрах от того места, где поскользнулся и упал, выйдя на лед, его летчик-эндокринолог, с цветами для Ларисы Ивановны за пазухой…" – рассказывал в одном из интервью писатель Виктор Шендерович.
Георгий Данелия хотя и родился в Тбилиси, но любовью всей жизни стала Москва, Чистопрудный бульвар. Он жил на пятом этаже дома номер 23 с окнами на улицу.
Этот бывший доходный дом был построен в самом начале XX века. Автором проекта здания стал архитектор Василий Барков, которому Москва обязана десятком построек на Большой Грузинской, на Кузнецком Мосту, на Никольской и на Покрове... Правда, изначально дом был четырехэтажным. Именно таким его видели писатель Николай Телешов, его жена художница Елена Карнизкина, жившие тут в 1909-1913 годах и принимавшие у себя Васнецова, Левитана. Таким видел и режиссер Сергей Эйзенштейн, автор фильма "Броненосец Потемкин", который обитал здесь с 1920-го по 1934-й. И лишь в 1945-1947 годах здание "приросло" дополнительными тремя этажами.
Сегодня стоимость квартир тут, как говорят риелторы, начинается от 35 миллионов рублей. А на шикарное имущество Георгия Данелии могут претендовать его дочь Светлана от первого брака и третья жена Галина Юркова-Данелия. Сын от второго брака – режиссер Николай Данелия – умер 6 декабря 1985 года. Его тело нашли в квартире знаменитого отца-режиссера. Поговаривали, что молодой человек примкнул к секте, его убили, и даже ходили слухи о том, что он употреблял наркотики.
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