Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 апреля 2019 года

"Бухала, шаталась": раскрыто позорное прошлое Ларисы Гузеевой
Артистка опубликовала в Instagram ряд снимков из клиники, где приводит себя в порядок под контролем специалистов. Лариса Гузеева в восторге от процедур и окружающего ее пейзажа.
Однако Лена Миро посчитала, что знаменитости стыдно делать в таком возрасте омолаживающие процедуры. "С Ларисой Гузеевной случилось страшное (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). 60-летняя бабка опубликовала в сториз свой снимок под капельницей", – написала Миро в "Живом журнале".
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