Звезды шоу-бизнеса каждый день радуют своих поклонников. Речь идет не о выходе новых песен, клипов, фильмов и всего того, благодаря чему они могут носить гордое звание артистов. Куда как больше интереса вызывают перетрубации в их личной жизни. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 апреля 2019 года.

