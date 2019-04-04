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Шоу-бизнес

"Бухала, шаталась": раскрыто позорное прошлое Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева. Фото:instagram.com/_larisa_guzeeva_
Актриса отдыхает на курорте в Крыму. И пока Лариса Гузеева нежится под ласковым солнцем Алушты, скандальный блогер Лена Миро выложила на нее компромат и раскритиковала за процедуры омоложения.
прочитано 3118 раз

Артистка опубликовала в Instagram ряд снимков из клиники, где приводит себя в порядок под контролем специалистов. Лариса Гузеева в восторге от процедур и окружающего ее пейзажа.

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Однако Лена Миро посчитала, что знаменитости стыдно делать в таком возрасте омолаживающие процедуры. "С Ларисой Гузеевной случилось страшное (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). 60-летняя бабка опубликовала в сториз свой снимок под капельницей", – написала Миро в "Живом журнале".

"Оказывается, звезда одной роли решила омолодиться", – констатировала блогер. "Напомню, всю жизнь Гузеевна считала себя звездой. Бухала, шаталась, жила то с алкоголиками, то с наркоманами. Богема…" – рассказала Лена о позорном прошлом актрисы. По ее словам, в этом возрасте "нормальные люди" водят внучек на художественную гимнастику.

Блогер не понимает, зачем омолаживаться почти в 60 лет – уже нужно смотреть телевизор, "лузгать семки на лавочке" и осуждать молодежь. "И, конечно, нужно заботиться о здоровье – назло наследничкам и родному государству, которое не хочет платить пенсию!" – добавила Миро.

Скандальный блогер уверена, что усилия Ларисы Гузеевой напрасны. "Чем и, главное, кого сможет поразить Лариса Гузеевна, даже если впитает в себя всю кровь девственниц из этих капельниц? В лучшем случае, наживет себе геморрой – от бесполезных усилий", – заключила она.

Публикация Лены Миро – настоящая пощечина знаменитой актрисе. Однако Лариса Гузеева обычно выше критики и пересудов, хотя иногда довольно резко отвечает хейтерам.

Автор: Валерия Нарская4 апреля 2019, 09:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Коля
Ответить
Да все правильно отметила Миро про Гузееву...
Коля
Ответить
Гость
Доживите брюзга лена миро до 60 и посмотрим захочется ли вам быть бабкой и семечки щелкать или потянет на что-то другое. А Ларисе : Браво Вперед и ни шагу назад! С приветом уже теперь 61 летняя красивая и следящая за собой женщина аха-ха!
В этот раз все правильно сказала Миро. Гузеева действительно незатейливая бабенка, если говорить без грубостей.
Гость
Ответить
Такая же дрянь как Бомжена! Ни детей ни семьи ни карьеры. Только знает как гадости строчить.
Гость
Ответить
Доживите брюзга лена миро до 60 и посмотрим захочется ли вам быть бабкой и семечки щелкать или потянет на что-то другое. А Ларисе : Браво Вперед и ни шагу назад! С приветом уже теперь 61 летняя красивая и следящая за собой женщина аха-ха!
Гость
Ответить
Согласна полностью! Кто есть Миро??? Видимо спрос на нее саму не велик, только и занимается тем, что поливает грязью известных людей...
Гость
Ответить
Похвально , что женщина следит за своей внешностью ,она , как человек медийный в первую очередь должна следить зо своим фасадом
Гость
Ответить
миро специально с маленькой буквы-пеотому что ты дура.завистливая иконченая
Гость
Ответить
Вот ,дай Бог,дожить до 60 лет Лене Миро,потом посмотрим как она будет омолаживаться..
А Лариса Гузеева сделала себя как актриса и как Женщина и реализовалась как Личность..
Умная,красивая,успешная,любимая женщина многих ее почитателей,поклонников...
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