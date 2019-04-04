"Бухала, шаталась": раскрыто позорное прошлое Ларисы Гузеевой
Артистка опубликовала в Instagram ряд снимков из клиники, где приводит себя в порядок под контролем специалистов. Лариса Гузеева в восторге от процедур и окружающего ее пейзажа.
Однако Лена Миро посчитала, что знаменитости стыдно делать в таком возрасте омолаживающие процедуры. "С Ларисой Гузеевной случилось страшное (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). 60-летняя бабка опубликовала в сториз свой снимок под капельницей", – написала Миро в "Живом журнале".
"Оказывается, звезда одной роли решила омолодиться", – констатировала блогер. "Напомню, всю жизнь Гузеевна считала себя звездой. Бухала, шаталась, жила то с алкоголиками, то с наркоманами. Богема…" – рассказала Лена о позорном прошлом актрисы. По ее словам, в этом возрасте "нормальные люди" водят внучек на художественную гимнастику.
Блогер не понимает, зачем омолаживаться почти в 60 лет – уже нужно смотреть телевизор, "лузгать семки на лавочке" и осуждать молодежь. "И, конечно, нужно заботиться о здоровье – назло наследничкам и родному государству, которое не хочет платить пенсию!" – добавила Миро.
Скандальный блогер уверена, что усилия Ларисы Гузеевой напрасны. "Чем и, главное, кого сможет поразить Лариса Гузеевна, даже если впитает в себя всю кровь девственниц из этих капельниц? В лучшем случае, наживет себе геморрой – от бесполезных усилий", – заключила она.
Публикация Лены Миро – настоящая пощечина знаменитой актрисе. Однако Лариса Гузеева обычно выше критики и пересудов, хотя иногда довольно резко отвечает хейтерам.
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