"Меня предали мать, дочь и бывший муж": Волочкова закатила истерику Собчак
Гостьей шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" стала балерина Анастасия Волочкова. Пикантности встрече прибавило то обстоятельство, что когда-то блондинки близко общались, а потом рассорились. Ксения сообщила, что Анастасия отбила у нее любимого мужчину. Однако балерина опровергла ее слова, добавив, что никогда с ней не дружила.
Интервью получилось фееричным. Собчак приехала в шикарный особняк Волочковой с вещами. Она захотела переодеть балерину, чей стиль считает верхом пошлости и безвкусицы. В свою очередь артистка заставила телеведущую попариться с ней в бане.
За бокалом вина блондинки все же разоткровенничались. Анастасия высказала претензии в адрес матери. "В какой-то момент я сказала ей: "Хватит! Оставайся просто моей мамой и не лезь туда, где ты не знаешь, что нужно делать". Я потом поняла, что меня человек растил не как дочь, не как балерину, а как проект. У моей мамы есть чувство зависти по отношению ко мне, потому что она хотела стать балериной, но не стала. У нее не сложилась карьера", – рассказала Волочкова.
Вдобавок, по словам балерины, мать развела ее с любовником, влиятельным бизнесменом Сулейманом Керимовым, от которого она была беременна. Ребенка артистка потеряла. Рассказывая о выкидыше, Волочкова расплакалась.
Впрочем, балерине удалось родить дочь от бизнесмена Игоря Вдовина, который якобы много лет не отдает ей взятые в долг три миллиона долларов. Ариадне уже 13 лет. Отношения у них, по словам Анастасии, непростые, потому что девочка бывает дерзкой, но она справляется. "Я не стала повторять ошибок моей мамаши, которая постоянно вмешивалась в мою жизнь", – отметила Волочкова.
Однако и тут мать якобы пытается навредить, настраивая Ариадну против нее, полагает Анастасия. "Мать пользуется моей дочерью. Она зомбирует ее. Мама стояла возле лестницы и говорила мне, что сделает все, чтобы мои отношения с дочерью были хуже, чем наши с ней отношения. Я ей сказала: "Собрала свои вещи и уехала!" Бабушка, конечно, настраивает Аришу. Говорит, что для меня только мужчины важны", – поведала балерина. Сама себе противореча, Анастасия Волочкова заключила: "Меня предали мать, дочь и бывший муж!"
Получается, в роскошном особняке она осталась одна – прислуга не в счет. Артистка не унывает и утверждает, что счастлива с неким мужчиной. А поскольку любимого балерины до сих пор никто не видел, злопыхатели уверены: Анастасия Волочкова придумала его.
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