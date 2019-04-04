Артемий Лебедев размазал шипящую детоненавистницу Божену Рынскую
"Пару лет назад я летел из Тель-Авива в Москву с женой и младенцем. У нас был третий ряд, а тут входит Божена Рынска и садится на второй ряд", – начал повествование Артемий Лебедев.
По его словам, Рынска ненавидит детей "искренней лютой ненавистью". Лебедев отметил, что причины такого отношения к малышам ему неизвестны.
"Она увидела младенца и начала кряхтеть и ерзать на своем месте. Каждый микрописк ребенка был ей невыносим, хотя за весь полет он ни разу не плакал", – продолжал дизайнер.
Артемий и его супруга попросили стюардессу пересадить их в первый ряд – там есть специальные крепления, на которые можно повесить люльку с малышом. На счастье, первый класс, в котором они летели, был полупустым, поэтому им пошли навстречу. Получилось, что они сидели позади Божены Рынской, но, пересев, оказались спереди.
"И тут резьбу сорвало. У Божены несколько раз изо рта появилось жало, а потом она с шипением спросила у стюардессы: "А эти двое с ребенком действительно летят бизнес-классом, а не из эконома пересели?" – эмоционально описал ситуацию Артемий.
По мнению Лебедева, Рынска не могла поверить, что рядом с ней будут лететь "неотесанные колхозники", которые смогли пронести в самолет младенца. "Тут на днях журналистка Божена в интервью "Медузе" про себя рассказала: "...я не тупая гламурная рыба, киса с губами и сиськами, а ... умная, тонкая, продвинутая и глубокая". Подтверждаю", – размазал журналистку Лебедев.
Добавим, что Божена Рынска после смерти мужа известного медиаменеджера Игоря Малашенко, судя по всему, изменила свое отношения к детям: она пытается стать матерью. Ранее она и ее супруг заморозили эмбрионы, которые теперь по очереди подсаживают суррогатной матери. Процедура достаточно дорогостоящая, поэтому журналистке пришлось искать источники дополнительного дохода: она распродает личные вещи и публикует рекламу в соцсетях.
Отметим, что от многомиллионного состояния Игоря Малашенко Божене Рынской ничего не досталось. По ее словам, муж хотел подкорректировать завещание, в котором он все оставил своей бывшей жене и детям от предыдущего брака, но не успел. В интервью Ксении Собчак Божена Рынска обмолвилась, что ее будущий малыш сможет претендовать на часть от огромного капитала медиаменеджера.
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