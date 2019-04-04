Серьезно больной сын требует миллионы от Зверева
Сергей Зверев – младший признался, что в его жизни началась черная полоса. Молодой человек серьезно заболел и ему требуется квалифицированная медицинская помощь.
"У меня проблемы со здоровьем, с легкими. Я начал просыпаться с удушьем. Была у меня астма, но потом она перешла в другое русло. Я хочу перепровериться в московских частных клиниках. Я боюсь засыпать, потому что я не проснусь", – сказал Зверев-младший.
Также Сергей пожаловался, что ему с супругой негде жить. Пара мечтает о детях и собственной жилплощади в городе Коломна. Меж тем денег на приобретение недвижимости у них нет, поэтому Зверев-младший планирует судиться с отцом ради доли в столичной квартире. Также выяснилось, что шоумен и его отпрыск не общаются уже более двух лет.
Стремление молодого человека заполучить часть имущества приемного родителя поддерживает его биологическая мать Виктория Парфенова. Женщина появилась в жизни Сергея всего год назад.
"Я считаю, что он должен. Потому что он дал ему свою фамилию, имя, он его взял, он несет за это ответственность. Если бы он остался в детдоме, у него была бы квартира. Мы просим три-пять миллионов", - озвучила Виктория свою позицию в студии "Прямого эфира".
Сама Парфенова помочь Звереву-младшему не может. Женщина заявила присутствующим, что живет "от зарплаты до зарплаты".
Многие эксперты программы "Прямой эфир", лично знакомые с Сергеем Зверевым-старшим, отметили, что шоумен сам нуждается в поддержке: он замкнулся в себе, перестал общаться с друзьями да и в целом ведет себя странно. Они посоветовали отпрыску звезды отказаться от претензий на квартиру и попытаться наладить отношения с родителем.
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