"Чистый персик": народ в восторге от оттопырившей зад Седоковой
На снимке певица позирует в облегающем фигуру черном платье с разрезом. Анна Седокова стоит у барной стойки спиной к камере. Своей позой она акцентирует внимание подписчиков на ягодицах.
"Хорошо, когда растет в нужных местах", "Вот это причал!", "Чистый персик!", "Попа хорошая", "Аня, не нужно худеть – фигура шикарная, сочная и женственная", "Аня, все прекрасно! Ваши аппетитные формы очень всем нравятся", — прокомментировали снимок пользователи соцсети.
Однако в посте Анна Седокова повела речь о еде. "Когда тебя очень заинтересовали хинкальки, и по тебе это видно", – приводит ее подпись к фото Пятый канал. "А если серьезно, то пора бы мне остановиться. Я вот обещаю вам взяться до майских за ум и больше по ночам не есть", – добавила певица.
Напомним, что недавно Анна Седокова освоила профессию кондитера. В Instagram она разместила снимки, на которых держит в руках вафельные трубочки, сахарные персики и баночки со сгущенным молоком. Она пригласила поклонников на презентацию выпечки и десертов. Позже стало известно, что певица открыла в Москве собственный бар.
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