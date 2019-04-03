Эрнст и Малышева дали сыну царское имя
О том, что Екатерина Малышева родила принцу Эрнсту второго ребенка еще 14 марта, объявила немецкая пресса. Сообщалось, что супруга подарила венценосному мужу сына, однако сама пара предпочла воздержаться от комментариев. Лишь сейчас эта информация подтвердилась. Более того, наконец стало известно, как Екатерина и Эрнст назвали малыша.
Опираясь на правила дворца, большинство местных СМИ предполагали, что мальчика назовут первым именем его отца – Эрнст. Но королевская чета пошла в обход правил и дала сыну другое, не менее царское имя – Август, передает HELLO! Отметим, что пока Екатерина Малышева и принц Эрнст не демонстрировали наследника на весь мир.
О том, что российский дизайнер Екатерина Малышева ждет второго ребенка от принца Эрнста Августа Ганноверского, стало известно осенью 2018 года. Супруги были замечены на свадьбе Евгении, внучки британской королевы Елизаветы II, где собралось множество высокопоставленных гостей. Малышева появилась на публике в белом наряде, который выдал ее округлившийся живот.
Для пары это уже второй совместный ребенок. В 2018 году у Екатерины и Эрнста родилась дочь. Девочка появилась на свет 22 февраля в госпитале Ганновера. Малышку назвали Елизаветой. Как писали "Дни.ру", в 2017 году принц Эрнст сыграл свадьбу с российским дизайнером Екатериной Малышевой. Спустя пять лет отношений он решил сделать предложение, и та согласилась. Теперь она носит титул Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.
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