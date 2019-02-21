Салтыкова проговорилась о скором замужестве

Ирине Салтыковой сделали предложение руки и сердца. Об этом проговорилась дочь известной российской певицы Алиса. При этом сама артистка не комментирует свою личную жизнь.

Дочь Ирины и Виктора Салтыковых вернулась из Лондона в Москву, где решила строить свою музыкальную карьеру. В одном из интервью Алиса заявила, что ее мама вскоре может выйти замуж. "Недавно ей сделали предложение руки и сердца", – заявила Алиса.

Сама Ирина Салтыкова свою личную жизнь комментирует весьма неохотно. Известно, что после скандального развода с Виктором Салтыковым у певицы было несколько громких романов. Однако артистка отдала предпочтение собственной музыкальной карьере и воспитанию дочери. Теперь же артистка уделяет много времени продвижению творчества Алисы.

Журналистам, заинтересовавшимся неожиданным откровением дочери Салтыковой, Ирина слова Алисы не подтвердила. "Нет у меня никакого жениха! Бывают, конечно, но они уходят и приходят", – утверждает певица.

Однако поклонники давно подозревают, что у Ирины есть постоянный спутник – просто она предпочитает не афишировать эти отношения. В соцсетях звезда публикует только фотографии с концертов и рассказывает о достижениях дочери.

Что же касается Алисы Салтыковой, то она записывает песни и выступает в клубах. Ближайшие годы молодая певица намерена провести в России. Наследница Салтыковой признается, что на личную жизнь, как и на отдых, у нее совершенно не остается времени – все силы отнимает работа, пишет "Собеседник".