Сексуальная Седокова осталась без трусов на 8 марта

Пока все женщины страны получают в подарок, в основном, дежурные поздравления с 8 марта и однообразные подарки, некоторые знаменитости проявили в этом деле фантазию. Так, к примеру, певица Анна Седокова обратилась к подписчицам с помощью пикантного фото.

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