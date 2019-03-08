Сексуальная Седокова осталась без трусов на 8 марта
Седокова не изменяет традициям и сегодня, в международный женский день, поздравила прекрасную половину человечества с весенним праздником горячим снимком. На опубликованном кадре певица предстала без трусов. Однако язык не повернется назвать это пошлостью – умелые руки знаменитости запечатлели ее тело в интересном ракурсе, на который и в первую очередь пользователи Сети и обратили внмиание.
"С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые, умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные! И пусть у нас розы и "кристал" будут каждое утро", – написала Седокова. Поклонницы незамедлительно стали поздравлять Анну в ответ. Логично, что пикантный кадр пришелся по вкусу не только женской, но и мужской части фанатов певицы.
Ранее стало известно, что Анне Седоковой пришлось сдать в ломбард крестик. Певице не хватало денег на первый взнос по ипотеке для покупки квартиры в Москве. Известная артистка была в отчаянии.
Анна Седокова весь прошлый год боролась за право опеки над дочерью Моникой – ребенок живет со своим отцом в США. Певице пришлось крупно потратиться на американских адвокатов – и, как считает Анна, это того стоило.
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