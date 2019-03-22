"Целует свои раздутые ручонки": молящего о прощении качка из шоу "Дом-2" жестко унизили

Звезда телестройки горько пожалела, что обидела возлюбленную. Саймон Марданшин из шоу "Дом-2" попытался вымолить прощение Насти Якуб.

Саймон пригласил красавицу в укромный уголок на Сейшельском "Острове любви". Там вдали от посторонних глаз звезда шоу "Дом-2" приступила к извинениям.

"Не ошибаются лишь роботы, / безумные поступки не творят. / Не слышу я людского ропота, / и камни пусть в меня летят", – в стихах излагал свои мысли Марданшин.

Напомним, на днях участник телестройки устроил возлюбленной жуткий скандал. На глазах у других жителей "Дома-2" он уличил Настю в занятиях проституцией, однако никаких внятных доказательств своим обвинениям не привел.

Поклонники шоу "Дом-2" увидев мольбы Саймона в Instagram-аккаунте "dom2_reality", посоветовали Якуб игнорировать его попытки примириться. По мнению интернет-обывателей Марданшин слишком самовлюбленный.

"Вот мужики！Сначала герой. кричал.посылал.обзывал.а потом прощение вымаливает！А девочка и правда клевая и очень красивая！Достойна лучшего! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "он не настоящий. это проектный качок и пусть целует свои раздутые ручонки", "Клоун с мышцами, как обезьяна бешенная", "Этот так называемый мужик, всегда будет уродом по жизни, самовлюбленным", – унижали Марданшина фанаты шоу "Дом-2".