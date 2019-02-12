Жеребец из "Дома-2" придушил умоляющую поласкать языком развратную любовницу

Саймон Марданшин – главный красавец реалити-шоу "Дом-2". На этом проекте он переспал c десятком девушек, а всего имел половые контакты почти с полусотней дам.

Невинности Саймон пока никого не лишал, но признается, что ему пишут в социальных сетях дагестанки и чеченки, желающие с ним впервые переспать. "Честно – они мне нравятся. Тащусь прямо", – облизывает губы Марданшин.

В прежние годы он мог за вечер удовлетворить сразу двух. "Я это не контролировал, – говорит жеребец. – После тяжелых расставаний случалось всякое".

Многие девушки мечтают, чтобы он ласкал их в самых интимных местах языком. Но Саймон категорически против лезть ртом туда, где неизвестно кто до него бывал или, напротив, кто только не был. И умолять бесполезно!

"С некоторыми девушками у меня даже были споры насчет этого, – уверяет любовник из "Дома-2". – У меня сибирский менталитет, сибирский характер. Я привык, что мужчины доминируют, для меня сделать кунилингус – значит прогнуться. Я ничего не могу с собой поделать".

Он требует от партнерши полного подчинения. "Могу шлепнуть, придушить в порыве страсти, – отмечает Саймон. – Делаю так, как мне в кайф, порой даже не даю выбора партнерше. Люблю наматывать волосы на руку, могу к стене прижать".

В ближайших планах ловеласа, как выяснил журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2", секс с тремя девушками. Марданшин уверен, что всех сможет осеменить. Только вот боится, что ненасытные дамы оставят на его холеном теле засосы, а он этого ой как не любит!