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"Старушечье лицо": Молодящейся Пугачевой дали совет

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники и злопыхатели продолжают следить за нарядами Аллы Пугачевой. Многие критикуют ее за стремление казаться намного моложе своего возраста с помощью "подростковой" одежды. Однако модные критики в своих оценках не так категоричны.
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"В российских реалиях мы совсем забываем про хорошую европейскую тенденцию: давать пожилым людям право на жизнь и самовыражение", – в разговоре с "Дни.ру" заметила ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева. "Многие взъелись на ботфорты, кепку и короткий наряд. Но классическое сочетание красного и черного, красный лак на ногтях, широкий ремень и затемненные очки – все вместе смотрится вполне пристойно, и надень это женщина лет 30-и, вопросы вряд ли бы возникли. Я, повторюсь, считаю, что пожилым тоже нужно давать на это право", – подчеркнула она.

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И если с выбором наряда у Аллы Пугачевой проблем нет, то в других областях Примадонне следует проявить больше усердия. "Вопросы вызывает совсем уж старушечье лицо. Можно добавить немного румян, чтобы не смотреться, как ожившая восковая кукла. Но только немного", – считает специалист.

"А в целом прическа и гардероб вполне отвечают обычному стилю Пугачевой, и это неплохо и даже смело – придерживаться своего стиля и не идти на поводу у стереотипов, которые предписывает общество", – оценила Анастасия Николаева образ Аллы Пугачевой на юбилее Валерия Леонтьева. "Мы живем в то время, когда все меняется с ошеломляющей скоростью, и настоящая старость – это не морщины и старческая худоба, а неспособность менять свои взгляды. Давайте будем смотреть на мир шире", – заключила ведущий стилист студии Dajmur.

В VIP-партере Кремлевского дворца, где Валерий Леонтьев давал концерт в честь своего 70-летия, Пугачеву встречали стоя. Народ дивился и ее худобе, и короткому, открывшему ноги, платью, и стильному молодежному образу. Она произвела фурор в зале. Леонтьев – на сцене.

Автор: Геннадий Куприянов21 марта 2019, 07:03

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