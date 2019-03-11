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Изменившуюся до неузнаваемости Седокову уличили в пластике

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Украинская поп-исполнительница разместила фотографию, которая вызвала негодование у многих поклонников. Они заявили, что Анна Седокова слишком увлеклась пластическими операциями. 
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На снимке, опубликованном в Instagram несколько часов назад, звезда позирует в облегающем красном платье. Певица решила выделить свои глаза и изменила их цвет на светло-голубой. В подписи к посту она поинтересовалась, какой любимый цвет у ее поклонников. "А у меня – розовый", – поделилась Анна Седокова.

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Пока одни пользователи отвечали на вопрос исполнительницы и хвалили ее образ, другие обратили внимание, что лицо звезды выглядит неестественным, и обвинили ее в злоупотреблении пластикой. "Чудище!", "Пластика, конечно, ее изуродовала", "Ваш настоящий цвет глаз лучше смотрится", "Почему лицо такое бледное?", "На Майкла Джексона здесь похожа!", "Искусственная кукла", – отмечали комментаторы.

Недавно Анна Седокова решила необычным способом поздравить подписчиков с 8 марта и разместила интимную фотографию. На снимке певица лежит полуобнаженная в постели. "С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые, умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные!", – обратилась она к пользователям. Подписчики оценили пост и осыпали звезду комплиментами.

Автор: Полина Крылова11 марта 2019, 13:16
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