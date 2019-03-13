Анна Седокова рассекретила свою любовь
Артистка записала видео, в котором сделала важное признание. На камеру Анна Седокова сказала, что сделает "черебу-черебай".
"И рядом со мной появится вообще моя любовь", – пообещала певица. Затем перевела камеру на музыканта. Тот со счастливой улыбкой начал петь.
"Понимаете, зачем мы вместе с ним?" – спросила Анна Седокова. В конце записи знаменитость сообщила, что они вместе с Анатолием Цоем "кое-что" снимают и обязательно покажут это позднее.
Вдобавок Седокова написала пост, в котором заявила, что "настоящая любовь все равно победит". Тем самым она только подтвердила их романтические отношения с солистом M-Band.
Напомним, слухи о романе Анны Седоковой и Анатолия Цоя ходят давно. В декабре 2018 года певица опубликовала фото с коллегой, на котором он нежно обнимает Седокову в алом платье. "Было много вариантов, но этот победил. Все-таки жаль, что у нас с тобой, Анатолий, так и не было романа", – написала тогда артистка.
Многие пользователи Сети подозревали, что именно Цой – отец младшего ребенка Анны Седоковой Гектора. Исполнительница – многодетная мама. Она воспитывает наследников Алину, Монику и Гектора. Все дети певицы рождены от разных мужчин.
Он пожелал здоровья певице
Певица недовольна
Выступление пианистки в день Светлого Христова Воскресения возмутил православных
Ужасающая история продолжает обрастать подробностями