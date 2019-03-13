Анна Седокова рассекретила свою любовь

Певица показала поклонникам своего избранника в Stories Instagram. Анна Седокова наконец-то открыто заявила о том, что между ней и солистом M-Band Анатолием Цоем – романтические отношения.

Артистка записала видео, в котором сделала важное признание. На камеру Анна Седокова сказала, что сделает "черебу-черебай".

"И рядом со мной появится вообще моя любовь", – пообещала певица. Затем перевела камеру на музыканта. Тот со счастливой улыбкой начал петь.

"Понимаете, зачем мы вместе с ним?" – спросила Анна Седокова. В конце записи знаменитость сообщила, что они вместе с Анатолием Цоем "кое-что" снимают и обязательно покажут это позднее.

Вдобавок Седокова написала пост, в котором заявила, что "настоящая любовь все равно победит". Тем самым она только подтвердила их романтические отношения с солистом M-Band.

Напомним, слухи о романе Анны Седоковой и Анатолия Цоя ходят давно. В декабре 2018 года певица опубликовала фото с коллегой, на котором он нежно обнимает Седокову в алом платье. "Было много вариантов, но этот победил. Все-таки жаль, что у нас с тобой, Анатолий, так и не было романа", – написала тогда артистка.

Многие пользователи Сети подозревали, что именно Цой – отец младшего ребенка Анны Седоковой Гектора. Исполнительница – многодетная мама. Она воспитывает наследников Алину, Монику и Гектора. Все дети певицы рождены от разных мужчин.