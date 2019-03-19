Отказавшаяся рожать от больного мужа актриса разревелась у Корчевникова
После девятого класса школы Марина Федункив поступила в училище на режиссерское отделение, а затем – в Пермский институт искусства и культуры. Там она влюбилась в однокурсника Сергея Щелчкова, вместе они прожили 12 лет, но так и не оформили отношения. "Сначала меня не звали замуж, а потом мне уже и самой не хотелось", – отметила артистка в студии передачи "Судьба человека".
Ее гражданский муж был далек от образа главы семьи и добытчика, поэтому ей пришлось много работать. Естественно, о детях речи не шло.
После расставания с Щелчковым Федункив еще раз попробовала устроить личное счастье. Она влюбилась в случайного попутчика по имени Михаил. Эти отношения длились около 13 лет, но пара все-таки рассталась. Как говорит актриса, она сама его придумала и наделила качествами, которых у того не было.
"Человек был зависим от наркотиков. Я его пыталась оттуда вытащить всяческими способами. Я себе поставила задачу, что я должна это сделать. Миссия оказалась невыполнима. От больного человека рожать детей? Я думала, что могу изменить этот мир. Я была одержима этим желанием", – рассказала Марина в студии программы "Судьба человека".
В последнее время артистка думает об усыновлении особенного ребенка. Однако решиться на такой ответственный шаг пока не может. "Я хочу сделать человека счастливым. Если я на это решусь, я уйду из профессии, потому что надо заниматься этим ребенком. А как? Просто для того, чтобы про меня написали, что она взяла ребенка? И что? А что ты дала этому ребенку, которому ты должна посвятить свою жизнь?" – отметила знаменитость в беседе с ведущим программы "Судьба человека".
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