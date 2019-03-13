"Укрыл мою несостоявшуюся жену": Корчевников обвинил изувеченного артиста в своем одиночестве

Известный артист балета Андрис Лиепа посетил шоу Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" телеведущий припомнил танцору старую обиду.

Андрис Лиепа рассказал Борису Корчевникову о том, что купил участок в святом месте – в селе Дивеево Нижегородской области. "Это была моя мечта. Я ее вынашивал 10 лет, а потом построил дом", – рассказал артист балета в студии шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1". По словам звезды, в новом особняке он, его сестра Илзе и племянница Наденька встретили уже второе рождество.

Корчевников терпеливо выслушал Лиепу, а после заявил, что тот подложил ему свинью. Телеведущий поведал, что из-за этого шикарного дома остался холостяком.

"Я, кстати, из-за тебя и твоего дома тоже так и не создал семью, потому что, ты в этом доме укрыл мою несостоявшуюся жену и несостоявшуюся тещу. В течение нескольких месяцев они там у тебя жили, я их пытался вернуть, а мне сказали: "Нам у Андриса хорошо". Вот они там и остались", – заметил ведущий шоу "Судьба человека".

Андрис на выпад собеседника отреагировал с юмором. Артист намекнул, что в произошедшем ничьей вины нет. "Там такой дом, в котором всем хорошо. Там должны вылавливать сетями и вывозить оттуда гостей", – улыбнулся танцор. "А я вот этого не стал делать, здесь была моя ошибка, наверное", – ответил Борис.

Добавим, что в студии программы "Судьба человека" Лиепа рассказал почему ушел со сцены. По словам звезды, бросить любимое дело ему пришлось из-за серьезного увечья – на репетиции Андрис оступился и травмировал ногу.

"Я разорвал левое колено – это моя толчковая нога, на которой я верчусь. Она на следующий день была лилового цвета. Разорвалась суставная сумка, оторвалась крестовидная связка. Я еще четыре года танцевал без связки. Я заклеивал тейпом ногу и танцевал. Никто этого не замечал", - продолжил Лиепа.

Андрис пытался вылечить больную конечность – в Нью-Йорке ему сделали операцию, которая, к сожалению, не дала результата. "Так получилось, что профессия начала отходить. Я начал ставить спектакли", – рассказал артист в студии шоу "Судьба человека".