"Язык был отрезан": Корчевникова ужаснули последствия страшной аварии

Известный актер Александр Самойленко рассказал о страшной аварии, которую ему пришлось пережить. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артист признался, что лечит последствия того ДТП по сей день.

Александр Самойленко откровенно побеседовал с телеведущим Борисом Корчевниковым. В студии ток-шоу "Судьба человека" актер поведал, что в тот момент, когда его карьера пошла в гору, с ним произошло несчастье.

"Для меня была такая жесткая, очень жесткая авария. Язык был отрезан, чего только не было... Я же выбил стекло головой, поэтому все лицо было в шрамах. К сожалению, эта авария мне на всю жизнь. До сих пор делаю операции постепенно", – отметил артист.

Бориса Корчевникова ужаснул рассказ гостя. Ведущий шоу "Судьба человека" не мог поверить, что Самойленко чуть не остался без языка, на лице шоумена читалась недоумение. Правда выспрашивать подробности он, судя по всему, постеснялся.

Актер добавил, что после ДТП около четырех месяцев был прикован к больничной койке. Круглосуточный уход за обездвиженным мужчиной взяла на себя вторая жена Елена. "Она сидела со мной в больнице и делала такие вещи, которые делает очень близкий человек, за что я ей очень благодарен", – говорит Самойленко.

По словам Александра, после несчастного случая он впал в затяжную депрессию. Вроде только начал сниматься, в театре играть – и снова выпал из обоймы. "На фоне этого мы с Леной разошлись", – отметила звезда в программе "Судьба человека".