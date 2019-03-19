"Ненавидел себя": Машков раскрыл главный страх перед Табаковым

Владимир Машков до сих пор помнит все советы, которые ему давал наставник – Олег Табаков. Работать с Мастером порой было нелегко. Не все роли давались сразу, и актер признается, что иногда ненавидел себя за это.

Владимир Машков поставил себе цель – сохранить гениальное наследие наставника. Заняв пост художественного руководителя Театра Олега Табакова (ТОТ), он старается поддерживать жизнь театра-студии, школы и многочисленных мастерских.

В программе Владимира Познера на Первом канале Машков рассказал о том, как он, 23-летний, приступил к репетициям в легендарном спектакле "Матросская тишина". Чтобы вжиться в образ главного героя пьесы Абрама Шварца, актер ходил по синагогам, подбирал себе мешковатую одежду и гримировался пеплом. По словам Владимира Машкова, он боялся, что роль старого еврея у него превратится в шарж. Кроме того, актер чувствовал, что у него недостаточно опыта для образа старика. "Я ненавидел себя молодого, мне это мешало", – признался актер.

Но у Владимира Машкова все получилось благодаря помощи Олега Табакова. Худрук ТОТ подчеркнул, что помнит все замечания и советы своего наставника. Машков отметил важность метода обучения, который применял Табаков: студенты могли учиться у действующих артистов, по вечерам смотреть спектакли с участием своих преподавателей. Мастерство актера Табаков передавал "воздушно-капельным путем", пошутил Машков.

Владимир Машков стал художественным руководителем "Табакерки" после смерти Олега Табакова в прошлом году. Вскоре после своего назначения новый худрук решил сменить название театра – с "Табакерки" на "Театр Олега Табакова". В интервью Познеру Владимир Машков признался: он настолько занят делами театра, что сняться в кино сможет лишь в том случае, если возьмет отпуск, пишет "Вокруг ТВ".