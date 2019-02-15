Стало известно об уходе Машкова

Народный артист России принял ответственное решение. Владимир Машков оставляет кинематограф.

Актер заявил, что отныне направит все свои силы и талант на театральную сцену. Машков собирается поставить спектакль.

"Идут уже задумки, разработки. И, бесспорно, я должен играть в своем театре", – цитируем Владимира Машкова Пятый канал. По его словам, в этом году выйдут два фильма с его участием. Однако после этого в кинокарьере звезды грядет перерыв.

"Кино – это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось", – заявил Машков. При этом Артист не уточнил, на сколько собирается уйти из кинематографа, отметив, что этого не знает.

Напомним, в апреле 2018 года Владимир Машков был назначен новым художественным руководителем Московского театра-студии "Табакерка" после смерти ее основателя и руководителя Олега Табакова. Машков отремонтировал все площадки театра, изменил его репертуар и даже название. Теперь это Театр Олега Табакова.

Отметим, Владимир Машков снялся в пяти десятках фильмов. Это "Движение вверх", "Русский бунт", "Вор", "Григорий Р.", "Давай сделаем это по-быстрому", "Олигарх", "Охота на пиранью", "Экипаж", "Идиот", "Папа", "Дуэлянт" и многих других.