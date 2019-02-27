Женатый Машков бросил молодую актрису после пары встреч

Звезда сериала "Не родись красивой" Ольга Ломоносова призналась, что ради актера Владимира Машкова отказалась от карьеры за рубежом. Артистка отметила, что этот роман был обречен с самого начала.

Ломоносова обрела всероссийскую популярность после роли холодной красавицы Киры Воропаевой в сериале "Не родись красивой". Ольга отмечает, что не собиралась сниматься в этом проекте, так как не видела в нем потенциала и считала низкопробным. Согласится на работу пришлось из-за денег: артистка купила квартиру, а средств на ремонт нее не было. Бешеная популярность мыльной оперы стала для звезды полной неожиданностью.

В программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1" Ломоносова рассказала, что решила стать артисткой из-за безответной любви. Ольга, которая родилась и выросла в Донецке, была успешной балериной в Киеве, ей даже предложили выгодный контракт в Европе.

Перед переездом в Германию девушка отправилась на каникулы в Крым, где познакомились с актерами "Сатирикона". После с труппой театра балерина поехала в Москву, именно там, на репетиции, Ломоносова поняла, что влюбилась. Ее сердце с тех пор принадлежало известному актеру Владимиру Машкову.

Ради возлюбленного Ольга бросила все, отказалась от контракта, и отправилась покорять столицу России. Балерина хотела стать ближе к Машкову, поэтому решила поступить в театральное училище. Романа между ними не получилось: актер был женат, и, после пары свиданий, девушку бросил.

"Да дело было даже не в Володе, Москва покорила меня. Я спустилась в метро, и поняла, что хочу остаться тут жить, хочу стать актрисой. И поступила в театральное училище имени Щукина", – вспоминает Ломоносова.

Первым мужем Ломоносовым стал Евгений Ряшенцев. По словам артистки, этот брак был фиктивным и закончился спустя год после свадьбы.

"Мне нужно было выйти замуж фиктивно, чтобы получить гражданство. Нас подтолкнули друг к другу. Это было неосознанное решение, поэтому мы так быстро разбежались. Была легкая, студенческая свадьба, друзья сделали капустник… Прошло время, и я поняла, что это было не то чувство, которое нас соединило. Все было не так грустно", – добавила знаменитость.

С журналистом и режиссером Павлом Сафроновым Ломоносова познакомилась, когда была еще замужем. К слову, Павел на момент их встречи также был несвободен. Но чувства были настолько сильны, что они решили жить вместе. Знаменитости по сей день официально не оформили отношения. У пары трое детей: дочери Варвара и Александра и сын Федор.