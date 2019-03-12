Маковецкий о смерти Этуша: Хочу так же
Владимир Этуш служил в этом прославленном театре с 1944 года. Шесть десятков ролей, множество запоминающихся образов – он стал легендой при жизни.
Сегодня, в траурный день, фасад и фойе театра уклеены афишами и фотографиями мэтра. А многочисленные ученики, давно сами ставшие народными и заслуженным, признаются Владимиру Этушу в любви. Ведь его душа – в этих стенах. Проститься с ним пришли актеры Сергей Князев, Александр Олешко, писатель и режиссер Андрей Максимов...
Сергей Маковецкий в интервью "Дни.Ру" признался: "Владимир Абрамович только раз повысил на меня голос – сказал на репетиции, что уже не может за мной угнаться".
"С одной стороны, мне грустно, что уходит такое мощное, сильное, прошедшее войну поколение, – продолжает Маковецкий. – Но с другой, дай бог каждому на 97-м году жизни оставаться в явном уме и сознании, требовать новых ролей, играть на сцене. Я бы хотел так же".
Напомним, Владимир Этуш 8 марта попал в больницу, а через день скончался от остановки сердца. Похоронят любимого миллионами артиста после кремации на Новодевичьем кладбище.
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