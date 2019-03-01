Ургант устроил похороны в эфире Первого канала

Иван Ургант устроил похороны в эфире своей вечерней программы. Шоумен проводил в последний путь омскую подземку.

Новость из Омска попала в рубрику программы "Вечерний Ургант" под названием "Это здорово". Ведущий шоу ищет позитив в негативных новостях. На сей раз ему попалось на глаза известие о том, что омское метро решили не достраивать.

"Идею достроить строившееся 27 лет метро в Омске окончательно похоронили. Это здорово, что "Клуб 27" теперь выглядит так: Джим Моррисон, Джимми Хендрикс, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус и омский метрополитен", – заявил Иван Ургант. В "Клуб 27" входят известные рок-музыканты, скончавшие в возрасте 27 лет.

Омская подземка должна была стать второй в Сибири после новосибирской, восьмой в России и 17-й на территории бывшего СССР. Строительство началось в 1992 году – 27 лет назад. Пустить поезда планировали в 2008-м. Однако срок перенесли сначала на 2012 год, а затем на 2015-й. К 2016 году обещали открыть уж точно – как подарок на 300-летие города.

Из-за проблем с финансированием и низкой транспортной эффективностью не получилось и на этот раз. В итоге власти предложили соединить построенные подземные объекты с наземным рельсовым транспортом – чтобы не пропал напрасно труд, пишет "Московский комсомолец".

Правительство Омской области заморозило строительство метро весной 2018 года. В 2019-м решили окончательно отказаться от проекта, а по туннелям пустить трамваи. Об этом и сообщил телезрителям в своем вечернем шоу Иван Ургант.

Не так давно Иван Ургант рассказал о происшествии, которое случилось с ним в отпуске. Актер с супругой Натальей Кикнадзе и детьми провел его в Соединенных Штатах. Шоумен решил покататься по городу на велосипеде. Ехавший впереди джип совершил опасный маневр, из-за которого Ургант упал и серьезно повредил руку.