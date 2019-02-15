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Оскандалившаяся Михеева извинилась перед зрителями "Вечернего Урганта"

Алла Михеева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущей Алле Михеевой пришлось извиниться перед зрителями программы "Вечерний Ургант". Недавний выпуск ее рубрики "Острый репортаж" оскорбил религиозные чувства буддистов.
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Алла Михеева на прошлой неделе ездила в Улан-Удэ, где приняла участие в праздновании буддийского Нового года. Ведущая поездкой осталась довольна, но, как выяснилось, она задела религиозные чувства героев репортажа.

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Михеева потушила священные благовония в кружке с чаем, однако сделала это по незнанию. Поступок ведущей вызвал волну возмущения в Сети. Жители Бурятии раскритиковали Аллу.

"По поводу репортажа Аллы Михеевой о праздновании Сагаалгана в нашей республике... Она высмеяла наши традиции и тем самым высказала неуважение нашему народу! Юмор юмором, но на такие темы, как религия, традиции не надо шутить!" – написали пользователи. Они потребовали от Михеевой извинений.

Ведущая "Острого репортажа" критику приняла и признала свою ошибку. В обращении к жителям Бурятии Михеева отметила, что поездка в Улан-Удэ совпала с ее днем рождения и стала самым дорогим подарком.

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Публикация от Алла Михеева (@allamikheeva)

"Если обидела, задела чьи-то чувства – мне очень жаль, и я прошу прощения! Оскорблять кого-то – это точно не мое! Я сотрудник юмористической программы, моя работа – дарить людям улыбку!" – написала Михеева в Instagram.

Алла Михеева отметила, что за те дни побывала на Байкале и в буддийском монастыре. Ведущая встретила буддийский Новый год в окружении "множества прекрасных и искренних людей". Она призналась, что до сих пор находится под впечатлением от бурятского гостеприимства, и этой радостной атмосферой хотела поделиться с миллионами телезрителей.

Автор: Андрей Евлампиев15 февраля 2019, 10:25
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