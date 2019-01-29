Ургант разбился в ДТП

Популярный российский телеведущий недавно попал в ДТП. О случившемся Иван Ургант рассказал во время эфира своей программы на Первом канале.

Актер отметил январский отпуск вместе с супругой Натальей Кикнадзе и детьми в Соединенных Штатах. Во время отдыха он решил покататься по американскому городу на велосипеде. Внезапно мужчина, который ехал перед ним на джипе, совершил опасный маневр, и Иван Ургант упал. Он серьезно повредил руку и теперь вынужден носить специальный фиксатор для запястья.

"Мить, давай расскажем, как мы провели отпуск. У нас сейчас есть возможность поделиться своими интересными приключениями. Я вам хочу показать вещь, которую я ношу последние дни. Я купил ее в Америке. Представляешь, что произошло? Я ехал на велосипеде, американец меня подрезал на джипе. Вот меня предупреждали тысячу раз, а я не верил! Я упал и растянул руку. Она до сих пор побаливает, поэтому я буду вести эту передачу через боль", – цитирует телеведущего "Вокруг ТВ".

Напомним, в Америке живет 18-летняя дочь Натальи от первого брака. Девочка по имени Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в престижном учебном заведении Parsons. Известно, что Иван Ургант относится к ребенку как к родному. В середине января он разместил в своем Instagram совместные фотографии, сделанные во время баскетбольного матча.