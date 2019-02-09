Любители обсудить звезд и их жизнь, вероятно, никогда не останутся без тем для разговоров. Второй зимний месяц не стал исключением. "Дни.ру" собрали на сайте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 февраля 2019 года.



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