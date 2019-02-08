"Начал что-то лепить": коллега рассказал о работе Машкова с наследием Табакова
Весь репертуар театра Табакова сохранен. С приходом Владимира Машкова был поставлен спектакль "Матросская тишина" – его новый худрук ставил с Олегом Табаковым, еще когда был студентом.
"Худрук – хороший. Ему досталось очень большое хозяйство. Многие считают, что театр Табакова – это маленький подвальчик, там уютно и тепло. Нет, это огромное хозяйство – две сцены, школа, там много чего. Владимир сейчас это хозяйство уже освоил и начинает из него что-то лепить", - рассказал Смоляков в эфире онлайн-шоу "ОК на связи!".
Народный артист отметил, что поставленная Машковым "Матросская тишина" будет идти три раза в месяц. По словам Смолякова, первые спектакли прошли очень хорошо. "Было такое впечатление, что зрительский зал стоял по колено в слезах. Это прекрасно", – рассказал актер.
Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года, в возрасте 82 лет. Причиной смерти великого актера и режиссера стало онкологическое заболевание.
Народный артист России Владимир Машков занял место Олега Табакова в театре-студии "Табакерка" вскоре после смерти великого артиста, в начале апреля 2018 года. 6 апреля Машков был представлен труппе театра, а через две недели новый худрук объявил, что намерен переименовать "Табакерку" в ТОТ – Театр Олега Табакова, напоминает "Вокруг ТВ".
Телеведущая родит в ближайшем будущем
Общественность бурно отреагировала на заявление малышки
Певица дала откровенное интервью
СК просят расследовать загадочные обстоятельства