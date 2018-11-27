Печальное известие испортило праздник Машкова

Сегодня, 27 ноября, круглую дату отмечает прославленный актер Владимир Машков. Однако, по его признанию, для него самого этот день навсегда отмечен печальным известием.

Владимиру Машкову исполнилось 55 лет. С недавних пор он стал преемником своего учителя, легендарного актера Олега Табакова. К слову, мэтр очень серьезно повлиял на восприятие артистом своего дня рождения. "27 ноября я всегда звонил Табакову, чтобы он меня поздравил. Такая у нас была игра. А в прошлом году, когда я позвонил, его забрали в больницу. В день моего рождения. То есть теперь это тоже часть этого дня. Навсегда", – рассказал Владимир Машков.

Артист отметил, что у него нет особого отношения к своему празднику, а в этом году тем более. Именинник признался, что, несмотря на смерть, его диалог с Олегом Табаковым не прекращается. Актер объяснил, что читает и перечитывает книги своего учителя. Он вынес из них важную мысль. "Все, что происходит, о чем мы думаем, он уже описал. Подготовил для нас стартовую площадку. Чтобы мы дальше двигались, вели наш театр к успехам. Табаков знал меня и всех нас лучше нас", – заключил актер.

Несмотря на то что стал преемником Олега Табакова, сам Владимир Машков не считает себя учителем. По словам артиста, он может только поделиться своим опытом. "Могу кое-что расшифровать личным примером. Меня волнует, чтобы ребята, которые у нас учатся, стали свободными, внимательными, уважающими свою профессию и уважающими людей, неравнодушными актерами", – цитирует Владимира Машкова Woman`s Day.

В заключение артист признался, что хотел бы видеть хорошими людей, которые занимаются актерством. Особенно, если речь идет о работе в театре.