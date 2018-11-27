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Печальное известие испортило праздник Машкова

Владимир Машков. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня, 27 ноября, круглую дату отмечает прославленный актер Владимир Машков. Однако, по его признанию, для него самого этот день навсегда отмечен печальным известием.
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Владимиру Машкову исполнилось 55 лет. С недавних пор он стал преемником своего учителя, легендарного актера Олега Табакова. К слову, мэтр очень серьезно повлиял на восприятие артистом своего дня рождения. "27 ноября я всегда звонил Табакову, чтобы он меня поздравил. Такая у нас была игра. А в прошлом году, когда я позвонил, его забрали в больницу. В день моего рождения. То есть теперь это тоже часть этого дня. Навсегда", – рассказал Владимир Машков.

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Владимир Львович Машков актер

Артист отметил, что у него нет особого отношения к своему празднику, а в этом году тем более. Именинник признался, что, несмотря на смерть, его диалог с Олегом Табаковым не прекращается. Актер объяснил, что читает и перечитывает книги своего учителя. Он вынес из них важную мысль. "Все, что происходит, о чем мы думаем, он уже описал. Подготовил для нас стартовую площадку. Чтобы мы дальше двигались, вели наш театр к успехам. Табаков знал меня и всех нас лучше нас", – заключил актер.

Несмотря на то что стал преемником Олега Табакова, сам Владимир Машков не считает себя учителем. По словам артиста, он может только поделиться своим опытом. "Могу кое-что расшифровать личным примером. Меня волнует, чтобы ребята, которые у нас учатся, стали свободными, внимательными, уважающими свою профессию и уважающими людей, неравнодушными актерами", – цитирует Владимира Машкова Woman`s Day.

В заключение артист признался, что хотел бы видеть хорошими людей, которые занимаются актерством. Особенно, если речь идет о работе в театре.

Автор: Наталья Аряева27 ноября 2018, 14:03
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