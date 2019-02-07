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Шоу-бизнес

"Просто блевотина": взбешенная певица Слава обратилась к Андрею Малахову

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Певица Слава не смогла скрыть своего возмущения из-за современных ток-шоу. Артистка обратилась к Андрею Малахову.
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Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) отдыхает на Мальдивах. По всей видимости, из-за появления свободного времени исполнительница смогла посмотреть телевизор. Однако то, что он ей показал, Славу не порадовало, а возмутило. Певица записала видео, которое обнародовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Артистка обратилась к шоумену Андрею Малахову.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"В нашем мире стали звездами такие люди как Гоген Солнцев. Я не знаю, кто это, мне просто коллега по цеху его показал. Типа для него смешно, а для меня – чистый позор и отстой. Я вообще считаю, что Андрей должен остановиться. Андрюша! Остановись! Это просто ад. Все. что делается сейчас на телевидении, это ад. И с умным лицом все это показывается, как будто он хочет решить чью-то проблему. Но ты не решаешь проблемы. Ты просто вгоняешь нас в депрессняк и грязь! Андрюша, стоп!" – заявила певица Слава.

Чтобы наверняка достучаться до Андрея Малахова, она еще сопроводила видео текстом. "Стоп Андрей, все остальные!!! Возмущению нет предела! Буду говорить поименно. Вы давно видели мой пост, о том, как меня раздражают программы на федеральных каналах, суть которых доносится аудитории от очень авторитетных телеведущий: Андрей Малахов, Дмитрий Борисов – " Пусть говорят" Дмитрий Шепелев – "На самом деле" .Программы, которые позорят честь и память наших великих артистов детекторами лжи, ДНК тестами и т.д., выдавая все это за чистую монету, хотя это просто грязное шоу, за которое платят (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказала мнение артистка.

Она отметила, что такой формат телешоу когда-то внедрила легендарная ведущая Опра Уинфри. "Процесс деградации американского народа в принципе и начался во время ее эфиров !!! Вопрос : кто? Я думаю вы сами догадались... Достало и за***ало! Скажите честно: почему такой высокий рейтинг? Неужели вам это действительно нравится?" – задала риторический вопрос Слава.

В комментариях артистка добавила: "Просто блевотина. а главное с умным лицом". Кое-кто из подписчиков справедливо отметил, что сами звезды соглашаются сниматься в таких передачах, дают инфоповоды. На это Слава ответила: "согласна., но есть большое но, многие из них не в состоянии зарабатывать .по состоянию здоровья или по другим причинам. а они этим пользуются. а потом уже поздно на всю страну. стыда и совести у редакторов и режиссеров этих передач нет".

Автор: Наталья Аряева7 февраля 2019, 16:25
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