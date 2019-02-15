"Артист горит!": люди в панике разорались под окнами Машкова

Обыкновенная халатность стала причиной серьезных проблем в семье Владимира Машкова. На срочный вызов выехали пожарные.

Мало кто знает, однако в юности Владимир Машков и не помышлял об актерстве. Он был уверен, что станет ученым. "Мне очень нравилась биология. Очень нравилось бегать за бабочками и жуками, но, видимо, генетический состав в какой-то момент поменял мое направление деятельности", – признался артист.

Родители Владимира Машкова Лев и Наталья работали в Тульском кукольном театре. Мать была главным режиссером – причем, по словам сотрудницы театра Натальи Юрасовой, очень требовательным.

"Даже когда работала над спектаклем, она из мастерских наблюдала, как делают куклу, как делают декорацию. Все было под контролем, она была въедливой. А Лев Машков был актером очень талантливым. Для меня он всегда был такой хороший, добрый ми-и-ша!" – рассказала журналистам художник-кукольник Юрасова.

Артист хорошо запомнил крайне неприятный инцидент, случившейся, когда семья жила в Туле. В их квартире произошел пожар. "Мне было три с половиной года, мы пошли гулять в парк с папой и мамой. И когда вернулись домой – стояли пожарные машины, уже потушили нашу квартиру. Потому что мама или папа оставили утюг. Сгорела квартира... Причем орали: "Артист горит!" Папа был актером в театре кукол... "Горит артист, погорел артист!" Помню, что выходил пожарный из окна в форме, и я с каким-то восторгом смотрел, что из нашей комнаты выходит пожарный или космонавт. Вот это яркое воспоминание!" – цитирует Машкова Пятый канал.

Вскоре семья переехала из Тулы в Москву. Сейчас Владимир Машков возглавляет "Табакерку". Впрочем, теперь она называется Театром Олега Табакова. Говорят, любимый ученик мэтра совсем на него не похож.