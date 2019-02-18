Побивший Пугачеву Киркоров возмутил россиян

Итоги соцопросов, на основании которых составляются рейтинги российских исполнителей, вызвали недоумение у экспертов. Судя по ним, россияне, независимо от возраста, слушают преимущественно Киркорова и Пугачеву. Если популярность поп-короля еще можно как-то оправдать, то с Примадонной ситуация сложнее: она уже лет 10 не выходит на сцену.

Итоги опросов заставляют поверить в существование некой параллельной реальности. В одних исследованиях Киркоров и Пугачева оказываются в числе худших и наименее популярных исполнителей, в других – они абсолютные лидеры.

Обнародованные на днях данные очередного опроса о музыкальных предпочтениях россиян показали, что большинство респондентов предпочитают отечественную поп-музыку. А любимый исполнитель жителей России, независимо от возраста – Филипп Киркоров. За поп-королем следуют Алла Пугачева и Стас Михайлов. Ну и небольшая часть совсем молодых меломанов отдали предпочтение Тимати, Егору Криду и Николаю Баскову.

Экспертов такие результаты, мягко говоря, удивили. Впчеталение такое, что попал в какую-то параллельную реальность, признался изданию Дни.Ру член экспертной группы по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"В одной реальности регулярно по любому поводу ругают Пугачеву и Киркорова, а в другой они оказываются самыми популярными исполнителями в России. Серьезно? Пугачева лет 10 не выходила на сцену, выпускала за эти годы минимум песен – но осталась все также в лидерах среди исполнителей?", - задается вопросом Манукян.

Эксперт признает, что по поводу Киркорова все понятно: артист гастролирует в режиме нон-стоп и действительно популярен у довольно широкого круга людей. "Если бы еще перестал выпускать странные скандальные клипы, то было бы и вовсе прекрасно. Хотя взлет его популярности именно с ними и связан", – отметил эксперт.

Больше всего в этом рейтинге удивила популярность Николая Баскова в молодежной среде. "Песня "Шарманка", наверное, у молодежи самая любимая? Да покажите же мне этих молодых людей, которые так возлюбили особой любовью Николая!", – возмущается Манукян.

Напомним, что столь популярный, по мнению социологов, Филипп Киркоров поедет вместе с Сергеем Лазаревым на песенный конкурс "Евровидение-2019".По словам эксперта, это какой-то сюрреализм. Годы идут, а в топе все те же Басков, Киркоров и Пугачева. Лучше уж считать, что этих рейтингов просто не было – так будет спаться спокойнее, заключил Манукян.