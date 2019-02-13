Киркоров на собственном концерте довел народ до бешенства

Знаменитый исполнитель сильно разозлил поклонников. Филипп Киркоров вышел на сцену спустя полтора часа после заявленного времени.

Во вторник, 12 февраля, на официальной странице певца в Instagram появилось объявление о том, что он собирается дать концерт в Екатеринбурге в рамках нового шоу "Цвет настроения". "Сегодня в Екатеринбурге стартует премьера нового шоу "Цвет настроения" в постановке Франко Драгоне. Пожелаем всему творческому коллективу во главе с потрясающим артистом ни пуха, ни пера, аншлагов и бесконечной зрительской любви!" – сообщалось в микроблоге Филиппа Киркорова.

В тот же вечер в социальных сетях стали появляться гневные комментарии пользователей. По их словам, исполнитель задержал выступление на полтора часа: "Давайте быстрее! Поклонницы уже с ума сходят! 1,5 часа ждут", "Ждем 1,5 часа. Зал в бешенстве – честно", "Ждем больше часа", "Задержка концерта на 1,5 часа. Уже хочу домой", "До сих пор не начался концерт", "Ждем концерта. Ох, эти технические неполадки!"

Многие комментаторы отметили, что яркий выход Филиппа Киркорова улучшил их настроение. "Вы самый лучший! Спасибо за грандиозное шоу! Ваши теплые слова стерли из памяти время ожидания! Мы Вас любим! Браво! Ждем еще раз", "Спасибо! Очень понравилось. Филипп – молодец. Шоу – не передать словами!", "Грандиозное шоу! Лично я получила огромное удовольствие. А все эти задержки – мелочи. Они ничтожны по сравнению с тем, какой эмоциональный заряд мы получили на концерте!" – поделились своими впечатлениями пользователи.