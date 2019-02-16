"Не в тренде": Барановскую пропесочили из-за свитера с дырками
Эксперт считает, что телеведущей такой стиль не к лицу. Она раскритиковала наряд Барановской, ранее пришедшей в таком виде в один из столичных кинотеатров.
"Барановская решила возродить свитера с дырками, выпущенные несколько лет назад и шокировавшие всех не только необычным дизайном, но и своей ценой. Сам по себе стиль еще жив, хотя сильно стал отдавать хипстотой", – отметила Анастасия Николаева. "Юлию этот свитер совершенно не красит, добавляет пару размеров, да и выглядит так, как будто его достали с чердака", – вынесла строгий вердикт стилист.
"На мой взгляд, это просто не ее стиль, ей идут более элегантные наряды", – уверена эксперт. Но не все в облике Юлии Барановской пришлось стилисту не по вкусу.
Анастасия Николаева по достоинству оценила ее мэйкап. "Однако отличный, уместный, естественный неброский макияж, сияющая кожа, и 70% успеха – сияющие ухоженные волосы спасают провал со стилем. Не в тренде, но хороша", – высказалась стилист о внешности Юлии Барановской.
Напомним, интернет-пользователи разнести в пух и прах наряд Барановской. "Что это на Юле? Откуда она вытащила это убожество?? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем надевать такое рванье?", "Барановская это ужас в этом свитере!", "Лучше бы обычное черное платье надела, а не эту рваную тряпку..." – высказались ошеломленные пользователи Сети.
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