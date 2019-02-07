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Шоу-бизнес

Барановская на красной дорожке показала большие дырки

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская появилась на премьере в одном из столичных кинотеатров. Ведущая Первого канала пришла в таком виде, что народ ахнул.
прочитано 4360 раз

В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера триллера "Пилигрим", главные роли в котором исполнили Елена Север и Алексей Серебряков. Посмотреть фильм пришли многие представителей отечественного шоу-бизнеса: Зара, Согдиана, Татьяна Котова, Анна Седокова, Валентин Юдашкин с женой Мариной, Оксана Федорова. Не пропустили премьеру даже Максим Галкин с Аллой Пугачевой и ее бывший муж Филипп Киркоров.

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Барановскую схватил за грудь известный ведущий

 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Особо отметилась ведущая Первого канала Юлия Барановская. По ковровой дорожке блондинка прошлась в красном наряде с большими дырками, сквозь которые просвечивала белая туника наподобие рубашки. Завершали образ тяжелые ботинки. Судя по комментариям в Сети, народ ахнул от вида обычно стильной, эффектно одетой Барановской.

"Что это на Юле? откуда она вытащила это убожество?? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем надевать такое рванье?", "На сей раз вкус изменил Юле Барановской", "Барановская это ужас в этом свитере!", "Лучше бы обычное черное платье надела, а не эту рваную тряпку..." – высказались ошеломленные интернет-пользователи.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Ранее Юлия Барановская прокомментировала слухи о воссоединении с футболистом Андреем Аршавиным, которые поползли после того, как он обнародовал фотографии с их общими детьми. "Очень прошу всех успокоиться: наши отношения никак не изменились. Мой бывший муж возобновил общение только с детьми. Ни о каком воссоединении нас как семьи, как мужчины и женщины речи не идет и идти не может. Я надеюсь, больше вопросов на эту тему не возникнет", – категорично заявила Юлия Барановская.

Автор: Наталья Аряева7 февраля 2019, 10:27
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