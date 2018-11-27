Отвергнутого Машкова избил земляк
Ради слабого пола будущая звезда театра и кино вступала в драки. Об одном таком случае поведал Олег Черепанов, учившийся вместе с Машковым в шестом классе.
"Как-то сцепились из-за одноклассницы Жени Долговой. Понравилась обоим… Решали вопрос кулаками. Дело чуть не закончилось нашим исключением. Правда, Женечка так никого и не выбрала. Но помахались отменно. До сих пор горжусь: отлупил звезду!", – цитирует мужчину StarHit.ru.
Поделилась своими воспоминаниями о Владимире и его подруга детства Ольга Гуреева, вместе с которой он учился в школе № 26 Новокузнецка. По словам женщины, она никогда не скрывала, что любила Машкова. "Даже мужа выбрала с его именем. Конечно, он в курсе… показывала ему старые фотографии. Теперь, как видит Вову по телевизору, кричит: "Иди сюда, корефан в эфире", – поделилась Ольга.
По словам Гуреевой, Машков начал ловить девичьи взгляды, когда ему исполнилось 15. "В восьмом классе у нас возникла симпатия… Когда оказывался рядом, рассказывал мне на ушко разные истории… Еще Машков оказывал знаки внимания, дарил цветы, например герань. Вырывал ее из горшков, стоявших на подоконниках в коридорах", – отметила подруга Машкова.
По Владимиру в юности сходили с ума многие девочки, влюбляясь в него поголовно. Одна из выпускниц школы, в которой учился Машков, Галина Высокова рассказала любопытный инцидент.
Однажды Галина попросила одну знакомую девочку одолжить ей кофточку. Когда надела, из кармана выпала записка. "Развернула ее, а там такой текст: "Письмо получил. Приятно, но сердце занято. Володя М.". Конечно, я никому не сказала. Но оценила, как Вова деликатно отшил девушку!", – поделилась воспоминаниями Высокова.
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