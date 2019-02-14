Знаменитый рок-музыкант умер от рака

В ночь на 13 февраля в Новосибирске в возрасте 58 лет ушел из жизни известный рок-музыкант Владимир Бугаец, сообщает сайт "Комсомольская правда". Летом 2018 года у него диагностировали рак крови. Артисту стало плохо во время пятого курса химиотерапии. Причина смерти -остановка сердца.

Владимир Бугаец известен как основатель советской рок-группы "Ломбард" и коллектива "Калинов мост". В течение многих лет он работал звукорежиссером в Новосибирской филармонии. Прощание с музыкантом состоится 14 февраля в 13:00 по местному времени в крематории на Военторговской улице в поселке Восход Новосибирской области, передает НСН.