Знаменитый рок-музыкант умер от рака

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
партнеры
Четверг 14 февраля
Лента новостей
12:39
Главу контрразведки Бельгии заподозрили в работе на Россию
12:34
Дума просит правительство ускориться с законом о техосмотре
12:22
Эффектная Шарапова затмила скромника Малахова
12:08
Госдума вводит ответственность за неисправные лифты
12:01
Бондарчук показал любовниц Андреевой
11:50
Рецепт брауни для влюбленных с соусом "табаско"
11:40
Установлен окончательный сценарий конца света
11:02
В туалете МИДа в Москве нашли мертвого мужчину
10:54
Съемки фильма о перевале Дятлова сорвались из-за неожиданной проблемы
10:47
"Я совсем подавлена": родившая Тодоренко объявила о своем недуге
10:36
"Использовали как резиновое изделие": Лолита стала жертвой гнусного обмана
10:26
В Нижнем Тагиле загорелся детский дом
10:21
Сделано срочное заявление после покушения на Зеленского
10:15
Неудовлетворенная Рита Дакота решилась отсосать лишнее
10:11
Ведущий Михеев пригрозил "неадекватным экспертам" после скандала на "России 1"
09:51
Принц Гарри сбежал от беременной Меган Маркл
09:41
Под Москвой 79-летнего пенсионера ограбили на 450 тысяч
09:32
В Башкирии автобус с пассажирами сбил пешехода
09:28
"Они скоро все помрут": известный певец больно уколол Пугачеву и Баскова
09:05
Родные Юрского рассказали о его последних словах
08:59
В Тюмени на заправке произошел взрыв
08:49
К Дане Борисовой приехала неотложка после подлого удара дочери
08:47
В больнице оправдались за выкинутого на мороз пациента
08:35
Мария Шарапова снялась с турнира в США
08:23
Запад взял обнаглевшего Порошенко на короткий поводок
08:17
Проблемы с сердцем: Семена Слепакова доставили в больницу
08:11
В Калининграде отменили концерт известного рэпера
07:58
Умер бывший игрок киевского "Динамо"
07:47
В Ингушетии дотла выгорел крупный магазин
07:06
Народ забросал камнями ненасытную юбиляршу Пугачеву
01:23
Влипших в передрягу с подкупом Друзя и Бера предупредили о тяжелых последствиях
00:17
"Как тигрица": знаменитая актриса бросилась на развратного Панина
23:10
Кейт Миддлтон и принц Уильям оконфузились на глазах у всего мира
22:03
"Я не девочка": обескураживающее признание Кеосаяна
21:50
"Придержи язык, а то прикончим!": подонки сделали последнее предупреждение Кравец
21:49
Кто реально заработал на грязном скандале вокруг Первого канала
21:43
Утяшева показала сексуальное тело после слухов о беременности
21:06
Играющие на чувствах Собчак и Богомолов использовали несчастного Виторгана
21:01
В Калуге под тяжестью снега обрушился завод
20:41
В Удмуртии слепая женщина устроили смертельный пожар
20:31
"Молодая гвардия" поможет обновлению "Единой России"
20:29
В Казани водитель сбил автоинспектора и скрылся
20:25
Втянутый в постыдную историю Друзь заговорил о смерти
20:20
Пугачеву допросят из-за подравшихся Петросяна и Степаненко
20:06
В Тагиле жестоко избили двух школьниц
19:31
Тюменец познакомился с девушкой и угнал ее машину
19:02
В Омске у на заборе у многоэтажки нашли труп
19:01
Звезд Первого канала предлагают лишить званий из-за грязного скандала
18:48
"Налетайте!": раскрасневшаяся Малышева предложила девушкам своего красавца-сына
18:47
Прищученная известным актером Собчак в отместку заговорила о геях
18:38
Их уже двое: Порошенко вслед за Януковичем признан лохом
18:21
Женатый Прилучный раскрыл свою новую пассию
18:06
В Воронеже в снегу застрял самолет
17:51
На Западе передумали возвращать Крым Украине
17:42
Тренды в макияже: Как накраситься на свидание
17:42
Скандалист Лукашенко задобрил Путина водкой
17:35
"Копия папы": огромные уши сына Рудковской всполошили народ
17:19
Абдразаков и Гарифуллина выступят на одной сцене
17:18
Почему женщины становятся любовницами
17:12
Лобода довела до слез пронзительным рассказом о драме
17:03
Устроивший беспредел в чужих угодьях Малахов надругался над памятью умершей звезды
16:59
Катя Лель подробно описала ночной контакт с сексуальным гуманоидом
16:56
Под Уфой произошло жуткое смертоносное ДТП
16:52
Слабаку Зеленскому предрекли скорый конец
16:46
Меркель нанесла сокрушительный удар беспокойному Порошенко
16:29
Постельное фото Алибасова и Федосеевой-Шукшиной произвело фурор
16:09
Бывшая жена цинично вонзила нож в спину престарелого Краско
16:07
Обколотая Барановская оправдалась за свой вид
16:04
Губы уточкой: Малахов с любовью прижался к пожилой актрисе
15:51
Порошенко попался на торговле людьми
15:35
"Меня долго откачивали": Сотникова откровенно высказалась о своем здоровье
15:18
В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент
15:11
Торжественная церемония BR AWARDS 2019 объявит победителей
14:53
Лавров сделал грозное предупреждение наглым американцам
14:50
Маршал погнал несогласного с Путиным Дудя за границу
14:48
Жуткое происшествие вывело из себя экс-участника "Уральских пельменей"
14:23
Эрнст поставил точку в подлых махинациях на Первом канале
14:21
"ЕР" объявила о втором наборе в проект "ПолитСтартап"
14:20
Министр посоветовал бедным россиянам заработать
14:17
Угрожавший жене Аршавин сбежал от неудобного вопроса
14:17
Автохам в Сочи жестоко избил безногого инвалида
14:04
"Он нас мучил": Певцов о засыпающем везде Караченцове
13:58
Раскрыт секрет идеального сна
13:50
Под Архангельском рецидивистка зарезала возлюбленного и вызвала скорую
13:48
Володин выступил за налог для Google и Facebook
13:44
"Уничтожу эту тварь!": Солнцеву пригрозили тюрьмой за грязное оскорбление
13:37
Богомолов побил Виторгана с помощью Собчак
13:34
Малышева раскрыла самый легкий метод похудения
13:22
Житель Карелии убил мать стулом
13:05
Галкин влез в разборки Друзя с шоу "Кто хочет стать миллионером?"
12:54
Водонаева плюнула в лицо "дефективной" Клюкиной из шоу "Холостяк"
12:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 февраля 2019 года
12:27
Подробности жестокого убийства режиссера на глазах у детей
12:24
Звезда сериала "Мажор" бросила жену с ребенком ради любовницы
12:20
На Ямале сняли на видео три солнца в небе
12:17
Богачка Пугачева снизошла до нищебродов в честь великого юбилея
12:02
Любовь Успенская о лысой дочери: Ее тяжело обдурить
12:00
Бывший футболист восхитил поклонниц откровенными снимками
11:49
Опубликованы ужасные детали поисков на перевале Дятлова
11:30
Яна Троянова покинула Россию с мужем и собачкой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Прохор, прощай: Цымбалюк-Романовскую отправляют в колонию за мошенничество
"Баба-яга": народ крестится от ужасающего вида 69-летней Пугачевой без грима
От любимых шоу Первого канала отвернулись из-за скандала с Друзем
"Придержи язык, а то прикончим!": подонки сделали последнее предупреждение Кравец
Бывшая жена цинично вонзила нож в спину престарелого Краско
Порошенко нанес подлый удар выскочке Зеленскому
Шоу-бизнес

Знаменитый рок-музыкант умер от рака

прочитано 595 раз

В ночь на 13 февраля в Новосибирске в возрасте 58 лет ушел из жизни известный рок-музыкант Владимир Бугаец, сообщает сайт "Комсомольская правда". Летом 2018 года у него диагностировали рак крови. Артисту стало плохо во время пятого курса химиотерапии. Причина смерти -остановка сердца.

Владимир Бугаец известен как основатель советской рок-группы "Ломбард" и коллектива "Калинов мост". В течение многих лет он работал звукорежиссером в Новосибирской филармонии. Прощание с музыкантом состоится 14 февраля в 13:00 по местному времени в крематории на Военторговской улице в поселке Восход Новосибирской области, передает НСН.

14 февраля 2019, 11:30

комментарии

Политика

На Западе передумали возвращать Крым Украине
Скандалист Лукашенко задобрил Путина водкой
Слабаку Зеленскому предрекли скорый конец
Порошенко попался на торговле людьми

Шоу-бизнес

Родные делят шикарное наследство Захарова
Исчезновение Ротару взволновало россиян
"Жаль Галкина": Киркорова свели с Пугачевой
"Трусы снимать не буду!": пенсионерку Лолиту унизили в собесе

Проишествия

В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент
Подробности жестокого убийства режиссера на глазах у детей
В Турции произошла авиакатастрофа (видео)
Нагло стырил и ушел: в центре Москвы снова похитили дорогую картину

Lifestyle

Трейлер фильма "Аладдин" вызвал оторопь у зрителей
Никита Михалков: между трусами и крестиком
Объявлено о возвращении легендарного мультсериала "Симпсоны" (видео)
Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Шоу-бизнес

Народ забросал камнями ненасытную юбиляршу Пугачеву

Расценки на шоу Примадонны вызвали бурю негодования в Сети
Шоу-бизнес

"Они скоро все помрут": известный певец больно уколол Пугачеву и Баскова

Артист похвалил молодежь за любовь к рэпу
Шоу-бизнес

"Я совсем подавлена": родившая Тодоренко объявила о своем недуге

Телеведущая страдает от недомогания
Шоу-бизнес

Исчезновение Ротару взволновало россиян

Певицу в последний раз видели на похоронах соседа

Гороскоп

Стремительно разрушающейся Бузовой нужна помощь
5 ритуалов для привлечения любви
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Родившая жена известного футболиста показала аппетитную фигуру
Убитый горем Эрнст появился на прощании с Юрским
Миддлтон затмила голливудских звезд на церемонии BAFTA
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене

Спорт

"Абсолютно ненормально!": невоспитанный Губерниев вывел из себя биатлонистов
"Это космос": Загитова шокировала известного тренера своими способностями
Авербух рассекретил грандиозные планы Медведевой
Работающая на износ дочь Тутберидзе решилась на откровение

Регионы

Названа дата обрушения Крымского моста
Учитель насиловал школьниц на турнирах "Что? Где? Когда?"
Жуткие подробности убийства чемпиона-боксера в Белгороде
Женщина с ребенком упала с 9-го этажа и выжила
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru