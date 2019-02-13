Устроивший беспредел в чужих угодьях Малахов надругался над памятью умершей звезды
Вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна обратилась с иском в суд. Ее адвокат Нарек Костанян сообщил журналистам, что первое заседание по делу состоится уже 18 февраля.
По словам Костаняна, минувшим летом сотрудники программы "Прямой эфир" во главе с Андреем Малаховым вскрыли замки и проникли на участок артиста. "Загнали туда тяжелую технику и снесли кирпичную баню", – отмечает адвокат.
Защитник добавил, что во время демонтажа строений велась съемка, кадры которой стали основой для очередной программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Более того, в этом выпуске семью умершего артиста смешали с грязью, а над памятью самого Баталова грязно надругались.
"Там звучали оскорбления, мат, провокационные вопросы. – продолжает Костанян. Нам позвонили знакомые и сказали, что программа готовится в эфир. Семья артиста попросила ее не ставить. Но просьбу проигнорировали".
Также адвокат отмечает, что Баталовы не давали разрешения на въезд тяжелой техники на участок. "Там сейчас беспредел!" – не скрывает эмоций защитник.
Гитана Аркадьевна уже сделала два процессуальных обращения. Первое отправилось в Следственный комитет по факту незаконного проникновения на земельный участок. Это уголовно-наказуемое деяние, Малахова может ждать суровое наказание. "Второе – исковое заявление, которое является гражданским делом "о защите чести и достоинства", за то, что произносилось в эфире" – разъясняет Нарек Костанян. Об этом сообщает Sobesednik.ru.
Напомним, вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Аркадьевна долгие годы не могла уладить конфликт с соседом по даче ювелиром Вадимом Эльгартом. Мужчина не исполнял решение суда и не сносил баню, которую самовольно построил на участке актера. В итоге демонтаж незаконного строения организовал Андрей Малахов.
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