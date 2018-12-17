Опять за старое: Аршавина сняли с двумя женщинами

В Сети появились фотографии, на которых мужчина, похожий на Андрея Аршавина, развлекается в обществе двух женщин. Футболист опять взялся за старое, отметили комментаторы.

Андрей Аршавин вернулся в Санкт-Петербург. Футболисту предложили работу в клубе "Зенит". 1 января он возглавит проект "Сириус" и будет заниматься развитием культурного уровня подрастающего поколения игроков. Спортсмен и себе нашел развлечение. В распоряжении StarHit появились фотографии, на которых якобы футболист запечатлен с двумя женщинами (его жены Алисы Аршавиной среди них нет).

На появившихся в Сети кадрах видно, как Андрей обнимает одну из них. По словам очевидцев, он развлекся с дамами. В частности, Аршавин покатал спутниц на лошадях и заплатил за эту прогулку незначительную сумму. Интернет-пользователи тут же отметили, что со своим доходом футболист гораздо больше мог дать на содержание животных.

Компромат на игрока вскоре исчез из соцсетей, но ушлые репортеры успели скопировать изображения. "Опять за свое!", "Надоела Андрею его Алиска", "Все не успокоится, ну что за человек", "Некоторые люди не меняются", "Предыдущая история его не научила ничему", – высказались комментаторы.

Напомним, что скандал в семье футболиста разгорелся осенью 2017 года. Алиса Аршавина объявила на всю страну о расставании с мужем, заверив, что решение связано с ее профессиональной деятельностью. Однако журналисты выяснили, что не только работа стала причиной разрыва: футболист якобы изменил жене с казахстанской моделью Ольгой Семеновой. Впрочем, вскоре Алиса простила супруга...