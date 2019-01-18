"Оплодотворил и сбежал": увлекшийся стюардессой Аршавин уходит от ответственности
По мнению скандального блогера Лены Миро, Чипсоед, именно так обозревательница называет Аршавина в своих текстах, не может быть порядочным человеком. Футболист в свое жизни поступках руководствуется лишь инстинктами, как животное.
"Самец должен оплодотворить и покинуть самку. Вон, Барановскую даже несколько раз оплодотворил. Не успев встретиться с Казьминой, Андрей заделал и ей ребенка, а потом романтика кончилась, и он ускакал на коне к стюардессе. То есть, чувство долга, моральная ответственность и даже финансовая поддержка своих детей у самца отсутствует напрочь", – написала она в ЖЖ.
Миро отметила, что не осуждает Аршавина, мол, он живет как может: "Встретил привлекательную ему самку, оплодотворил ее и сбежал". Это факт, с которым трудно спорить. Обозревательница заявила, что не пытается защищать жен Аршавина, так как считает их такими же животными, ведь они связались "с представителем фауны".
Блогер рассудила, что люди – несут ответственность. Именно умение обуздать инстинкты ради чего-то важного превратило обезьяну в человека.
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