"Оплодотворил и сбежал": увлекшийся стюардессой Аршавин уходит от ответственности

Недавно Сеть всколыхнула новость о том, что футболист Андрей Аршавин бросил жену Алису, которая родила ему дочь, увлекшись молодой красоткой. К слову, ранее ради той же Алисы, спортсмен оставил беременную от него третьим ребенком Юлию Барановскую.

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