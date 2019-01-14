Обманутая жена Аршавина: Влюбился, встал и пошел

Алиса Аршавина прокомментировала разлад в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. Женщина пожаловалась, что спортсмен совершенно не интересуется ни ей, ни их общей дочкой.

Несколько лет назад Андрей Аршавин оставил свою беременную гражданскую жену Юлию Барановскую ради эффектной брюнетки Алисы Казьминой. В сентябре 2017 года влюбленные оформили отношения, к тому же на тот момент Алиса ждала ребенка. В феврале она подарила мужу дочь. А уже в начале 2018 года разразился скандал: футболиста сняли на видео в обществе некой фигуристой модели. Реакция Алисы не замедлила последовать: она объявила о расставании, но вскоре простила мужа.

Гармония в отношениях длилась недолго. Уже в декабре 2018 года в Сети снова всплыло видео, на котором Андрей Аршавин катается на лошадке в обществе неких девушек, заливисто хохочущих. На сей раз Алиса заявила, что рассталась с мужем.

Как выяснилось, уже несколько месяцев супруги живут раздельно. По словам Аршавиной, футболист не интересуется их общей дочерью и даже не выходит на связь. "Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок – это секс. А менять спутниц – обычное дело. Наверное, там уже новая романтика – коньки, отели, прогулки", – цитирует Алису Аршавину StarHit.

Как отмечает издание, женщина на протяжении долгого времени прекрасно знала о неверности мужа, но пыталась закрывать на измены глаза. Алиса как могла сохраняла отношения с Андреем, причем старалась еще до рождения их дочери. Кстати, когда малышка появилась на свет, Аршавина, находящаяся с наследницей в Испании, узнала, что целый год муж изменял ей с моделью.