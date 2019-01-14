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Обманутая жена Аршавина: Влюбился, встал и пошел

Алиса и Андрей Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina
Алиса Аршавина прокомментировала разлад в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. Женщина пожаловалась, что спортсмен совершенно не интересуется ни ей, ни их общей дочкой.
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Несколько лет назад Андрей Аршавин оставил свою беременную гражданскую жену Юлию Барановскую ради эффектной брюнетки Алисы Казьминой. В сентябре 2017 года влюбленные оформили отношения, к тому же на тот момент Алиса ждала ребенка. В феврале она подарила мужу дочь. А уже в начале 2018 года разразился скандал: футболиста сняли на видео в обществе некой фигуристой модели. Реакция Алисы не замедлила последовать: она объявила о расставании, но вскоре простила мужа.

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Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Гармония в отношениях длилась недолго. Уже в декабре 2018 года в Сети снова всплыло видео, на котором Андрей Аршавин катается на лошадке в обществе неких девушек, заливисто хохочущих. На сей раз Алиса заявила, что рассталась с мужем.

Как выяснилось, уже несколько месяцев супруги живут раздельно. По словам Аршавиной, футболист  не интересуется их общей дочерью и даже не выходит на связь. "Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок – это секс. А менять спутниц – обычное дело. Наверное, там уже новая романтика – коньки, отели, прогулки", – цитирует Алису Аршавину StarHit.

Как отмечает издание, женщина на протяжении долгого времени прекрасно знала о неверности мужа, но пыталась закрывать на измены глаза. Алиса как могла сохраняла отношения с Андреем, причем старалась еще до рождения их дочери. Кстати, когда малышка появилась на свет, Аршавина, находящаяся с наследницей в Испании, узнала, что целый год муж изменял ей с моделью.

Автор: Наталья Аряева14 января 2019, 09:50
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